Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
471
Час на прочитання
2 хв

В Україні вперше за два роки знизились ціни: які товари здешевшали у липні

Після тривалого зростання в Україні зафіксували здешевлення продуктів та одягу.

Автор публікації
Дар'я Щербак
Продукти

Продукти / © Pixabay

В Україні зафіксували зниження споживчих цін у липні вперше за останні два роки.

Про це свідчать данні Державної служби статистики.

Ціни зменшилися на 0,2% порівняно з червнем. Одночасно сповільнилася річна інфляція — з 14,3% у червні до 14,1% у липні.

Найпомітніше здешевшали продукти харчування та безалкогольні напої — на 1,1%. Зокрема, ціни на овочі впали на 23,9%, а цукор знизився на 2,8%. Також спостерігалося здешевлення одягу та взуття — на 4,6%.

Втім, деякі товари, навпаки, подорожчали. Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 1,8%, що пов’язано з підвищенням вартості тютюнової продукції на 2,6%.

Попри зниження окремих позицій у липні, в річному вимірі продукти все ще значно здорожчали — в середньому на 22,6%. Найбільше зросли ціни на яйця (на 82,4%), фрукти (на 52,1%), соняшникову олію (на 30,4%), масло (на 27,8%), м’ясо (на 24,2%) і молоко (на 20,3%). Єдиним продуктом, що здешевшав у річному вимірі, залишився цукор — мінус 5,4%.

Крім продуктів, відчутно зросла вартість послуг: зв’язок подорожчав на 15,1%, послуги ресторанів та готелів — на 15%, охорони здоров’я — на 12,3%, освіти — на 12,1%.

Нагадаємо, цього тижня зафіксовано чергове зниження цін на українському ринку тепличних помідорів.

Сприятлива погода в більшості регіонів дала змогу відновити активний збір урожаю як у теплицях, так і на відкритих полях. Водночас обсяги пропозиції зростають, що лише посилює тиск на ринок — особливо з урахуванням того, що попит, за словами фермерів, залишається млявим.

На сьогодні вартість якісних помідорів коливається в межах 40-55 грн за кілограм, що на 12% менше, ніж наприкінці минулого тижня.

