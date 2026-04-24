В Україні встановили нові граничні ціни на електроенергію: що зміниться від 1 травня

Відбудеться підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу / © Associated Press

Реклама

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на ринку електроенергії від 1 травня 2026 року.

Про це йдеться в офіційному повідомленні регулятора.

Зазначається, що зміни стосуються ринку «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобового ринку (ВДР) та балансувального ринку.

Реклама

Відповідну постанову було проголосовано на засіданні комісії 23 квітня цього року. Нові тарифи запроваджуються вже від початку травня.

Нові цінові обмеження

На ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку:

максимальна гранична ціна — 15 000,00 грн/МВт·год на всі години

мінімальна гранична ціна — 10,00 грн/МВт·год на всі години

На балансувальному ринку:

максимальна гранична ціна — 17 000,00 грн/МВт·год на всі години

мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт·год на всі години

«Перегляд граничних цін має створити умови для стабільної роботи ринку в умовах дефіциту генерації, а також підвищити зацікавленість імпортерів у постачанні електроенергії для покриття пікового попиту», — зазначили у комісії.

Реклама

Тарифи на електроенергію

Раніше повідомлося, що після закінчення воєнного стану в Україні підвищення тарифів на електроенергію буде поетапним. Підвищення тарифів для бізнесу 2026 року, ймовірно, відбуватиметься у два етапи. Аналогічний підхід застосовуватимуть і для населення після закінчення війни.

Взимку через дефіцит електроенергії НКРЕКП тимчасово підвищила прайс-кепи до 31 березня, щоб стимулювати імпорт та роботу генерації. Це дозволило скоротити тривалість відключень електроенергії для споживачів на 1,5 черги.