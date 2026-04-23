В Україні втрачено до 50% врожаїв: що буде з цінами на популярні фрукти

Дешевих фруктів не буде / © Unsplash

В Україні цього року прогнозують значні втрати врожаю абрикосів і персиків через аномальні весняні холоди, що може призвести до дефіциту та різкого зростання цін.

Про це пише УНІАН.

За словами аналітика асоціації «Ягідництво України» Дениса Миронова, втрати врожаю абрикосів можуть становити від 40% до 60%, а персиків — від 30% до 50%.

«Очікується суттєве зниження врожайності 2026 року через лютнево-квітневі холоди, які місцями можуть знищити понад половину квіткових бруньок», — зазначив експерт.

Найбільше постраждали центральні та південні регіони, де сади зацвітають раніше і найбільш вразливі до заморозків.

Експерти попереджають, що через дефіцит ціни на ці фрукти можуть зрости на 20-80%.

«За помірного дефіциту ціни зростуть на 20–30%, а в найгіршому сценарії — на 50-80%», — додав Миронов.

Україна частково покриватиме нестачу імпортом, зокрема з Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови, однак цього може бути недостатньо.

Нагадаємо, війна на Близькому Сході загрожує стабільності українських цін через здорожчання енергоносіїв. Очільник Національного банку України Андрій Пишний прогнозує додаткове зростання інфляції на 1,5–2,8 відсоткового пункту.

За даними Держстату, у березні споживчі ціни в Україні зросли на 1,7%, а річна інфляція прискорилася до 7,9%.