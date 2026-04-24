В Україні введено нові правила підтвердження стажу: як це зробити без трудової книжки

Як підтвердити страховий стаж

В Україні офіційно почали діяти нові законодавчі норми, що значно спрощують процедуру підтвердження трудового стажу для громадян. Ухвалений закон №13705-д від 9 квітня 2026 року, який регулює пілтвердження стажу по-новому, став відповіддю на виклики війни, через яку багато людей втратили доступ до архівів, трудових книжок або опинилися в ситуації, коли їхні підприємства було знищено чи закрито.

Як підтвердити страховий стаж без трудової книжки: цифрові реєстри та альтернативні методи

Відтепер відсутність паперової трудової книжки не є нездоланною перешкодою для оформлення пенсії. Основним джерелом інформації про професійний шлях людини стають державні електронні реєстри.

Якщо ж даних у реєстрах виявиться недостатньо, закон пропонує три дієві механізми:

Документальне підтвердження . Використання будь-яких збережених довідок, наказів чи виписок, що свідчать про періоди роботи.

Показання свідків. Якщо документи відсутні, стаж можуть підтвердити щонайменше двоє колег, які працювали разом із заявником (процедура регулюється Кабінетом Міністрів).

Судовий порядок. Визнання стажу через рішення суду у випадках, коли інші способи неможливі.

Захист прав працівників при заборгованості роботодавця

Важливою новацією є підхід до страхових внесків. Навіть якщо роботодавець має заборгованість і фактично не сплатив кошти до бюджету, цей період можуть зарахувати до страхового стажу працівника. Головною умовою для цього є наявність поданої звітності від підприємства за відповідні робочі періоди.

Що повинен робити Пенсійний фонд

Новий закон покладає на Пенсійний фонд України додаткові обов’язки щодо інформування населення. Тепер фахівці фонду зобов’язані самостійно повідомляти громадян про нестачу певних даних у реєстрах. Крім того, вони мають надати вичерпні роз’яснення щодо того, як саме людина може підтвердити втрачені періоди роботи, щоб забезпечити собі належні пенсійні виплати.