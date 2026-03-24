В Україні ввели в обіг нові 200 гривень: у НБУ розповіли, що робити зі старими купюрами

Національний банк України офіційно ввів у грошовий обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Головною особливістю новинки став патріотичний напис «Слава Україні! Героям слава!», який тепер прикрашатиме одну з найпопулярніших купюр країни.

Оновлення торкнулося лише одного елемента візуального оформлення. Гасло розміщене у правому верхньому куті купюри. Усі інші характеристики — від портрета Лесі Українки до кольорової гами та захисних елементів — повністю повторюють зразок 2019 року.

«Нові банкноти почали надходити в обіг з 25 лютого», — повідомив регулятор.

Патріотичне гасло з’являється на українських грошах поступово. НБУ розпочав цей процес ще у 2024 році. Першими напис «Слава Україні! Героям слава!» отримали банкноти номіналом 500 та 1 000 гривень (з 8 серпня 2024 року).

Згодом, 23 серпня того ж року, гасло додали на 50-гривневі купюри. У серпні 2025 року черга дійшла до банкнот номіналом 20. Впровадження напису на 200-гривневих банкнотах стало логічним продовженням цієї ініціативи.

Правила обігу та обмін грошей

У Нацбанку заспокоюють українців: спеціально обмінювати старі 200-гривневі купюри на нові не потрібно. Старі та оновлені банкноти використовуватимуться паралельно без жодних часових обмежень.

«Оновлені 200-гривневі банкноти мають статус законного платіжного засобу на всій території країни», — наголошують у НБУ.

Регулятор додає, що нові гроші є обов’язковими до приймання для всіх громадян та установ. Жодних обмежень щодо їх використання у розрахунках не передбачено.

Нагадаємо, НБУ продовжує оновлення готівкового обігу та поступово вилучає з нього застарілі банкноти.

Станом на березень 2026 року купюри першого та другого покоління, випущені до 2003 року, вже втратили статус платіжного засобу і не приймаються для розрахунків. Водночас їх можна обміняти у відділеннях банків на дійсні банкноти.

З обігу повністю виведені старі купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень різних років випуску — від 1992-го до початку 2000-х.

У НБУ пояснюють, що за час існування гривні було випущено чотири покоління банкнот, які відрізняються дизайном і рівнем захисту, тому застарілі варіанти поступово вилучають для підвищення безпеки.

Водночас регулятор уже готується до виведення з обігу й інших купюр із застарілим дизайном, зокрема 20 гривень зразка 2003 року, 50 гривень зразка 2004 року, 100 гривень зразка 2005 року, 200 гривень зразка 2007 року та 500 гривень зразка 2006 року.

Також в Україні паперові гривні номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень старого зразка втратили статус платіжного засобу і більше не приймаються для розрахунків.

У НБУ пояснюють, що визначальним є дизайн банкноти, а не рік її випуску. Такі купюри поступово вилучили з обігу та замінили відповідними монетами.