ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
2500
Час на прочитання
1 хв

В Україні ввели в обіг нові гроші: який вигляд має банкнота

Нацбанк оновив дизайн 20-гривневої банкноти. Купюри випускатимуться в рамках планової заміни зношених і пошкоджених грошей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
НБУ оновив дизайн однієї з банкнот

НБУ оновив дизайн однієї з банкнот / © Фото з відкритих джерел

Національний банк України до Дня Незалежності ввів в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень.

Про це про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

На зворотному боці банкнот у правій верхній частині розміщено патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям Слава!» Решта елементів дизайну та захисту залишилися такими ж, як і у банкнот зразка 2018 року.

Нові 20 гривень / © НБУ

Нові 20 гривень / © НБУ

Від 21 серпня 20-гривневі купюри почали надходити до банків. Ними замінять зношені грошові знаки, і їх вільно будуть видавати клієнтам.

Водночас українцям спеціально здійснювати обмін грошей не потрібно. Гроші нового зразка просто поступово витіснять старі зношені банкноти. А всі 20-гривневі купюри, які були випущені раніше, залишаться у вільному обігу.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть з’явитися нові монети замість копійок. Національний банк України планує докарбувати цьогорічний тираж монет у 50 копійок вже «шагами». Нині в обігу лише дві копійчані монети номіналом 10 та 50. Від десятки планують відмовитися, півсотні ще походять щонайменше 5 років.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie