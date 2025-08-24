- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 2500
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні ввели в обіг нові гроші: який вигляд має банкнота
Нацбанк оновив дизайн 20-гривневої банкноти. Купюри випускатимуться в рамках планової заміни зношених і пошкоджених грошей.
Національний банк України до Дня Незалежності ввів в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень.
Про це про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.
На зворотному боці банкнот у правій верхній частині розміщено патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям Слава!» Решта елементів дизайну та захисту залишилися такими ж, як і у банкнот зразка 2018 року.
Від 21 серпня 20-гривневі купюри почали надходити до банків. Ними замінять зношені грошові знаки, і їх вільно будуть видавати клієнтам.
Водночас українцям спеціально здійснювати обмін грошей не потрібно. Гроші нового зразка просто поступово витіснять старі зношені банкноти. А всі 20-гривневі купюри, які були випущені раніше, залишаться у вільному обігу.
Раніше повідомлялося, що в Україні можуть з’явитися нові монети замість копійок. Національний банк України планує докарбувати цьогорічний тираж монет у 50 копійок вже «шагами». Нині в обігу лише дві копійчані монети номіналом 10 та 50. Від десятки планують відмовитися, півсотні ще походять щонайменше 5 років.