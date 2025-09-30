В Україні ввели в обіг нову 10-гривневу монету: який вигляд має / © НБУ

Реклама

Національний банк України (НБУ) 30 вересня 2025 року, напередодні Дня захисників і захисниць, презентував і ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену Силам безпілотних систем Збройних Сил України.

Про це повідомили у НБУ.

Нова монета продовжує серію «Збройні Сили України» і вшановує наймолодший рід військ, який був створений у 2024 році. На презентації заступник Голови НБУ Олексій Шабан підкреслив, що Сили безпілотних систем є символом технологічної переваги та інтелекту українського війська.

Реклама

Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс: Ідентичний стандартній 10-гривневій монеті зразка 2018 року (з номіналом, гербом та роком карбування).

Реверс: Головний елемент — емблема Сил безпілотних систем ЗСУ у вигляді стилізованої сталевої ластівки, що символізує технологічність і швидкість. Реверс також містить написи: «СИЛИ БЕЗПІЛОТНИХ СИСТЕМ ЗСУ» та девіз формування: «НАША ЗБРОЯ — РОЗУМ».

Тираж монети складе майже 10 мільйонів штук, які поступово надходитимуть у готівковий обіг через банки та СІТ-компанії. Монета є обов’язковою до приймання як звичайна 10-гривнева монета.

Крім того, частину тиражу (20 тис. шт.) буде сформовано у спеціальні ролики по 25 монет, які можна буде придбати з 02 жовтня 2025 року в інтернет-магазині НБУ та у банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, частина українців стикається з проблемами під час обміну 100-доларових банкнот зразка 2003 року. За словами людей, обмінні пункти нерідко відмовляються приймати такі купюри або ж пропонують обмін за заниженим курсом, змушуючи фактично продавати валюту дешевше.

Реклама

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 1 жовтня. Ціна долара зменшилась на 17 коп. Євро впав у вартості на 14 коп. Польський злотий втратив 3 коп.