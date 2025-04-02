ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
416
Час на прочитання
1 хв

В Україні виявили порушення в комунальних платіжках: споживачам компенсують майже мільйон гривень

У результаті перевірок 18 підприємств оштрафували на понад 413 тис. грн, ще 23 отримали приписи про приведення тарифів у відповідність до законодавства.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
В Україні виявили порушення в комунальних платіжках: споживачам компенсують майже мільйон гривень

В Україні виявили порушення в комунальних платіжках. / © ТСН.ua

Від початку 2025 року в Україні провели 36 позапланових перевірок підприємств, які надають житлово-комунальні послуги. У 32 з них (88,9%) виявили порушення у розрахунках тарифів.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

У результаті перевірок 18 підприємств оштрафували на понад 413 тис. грн, ще 23 отримали приписи про приведення тарифів у відповідність до законодавства. Загальна сума, яку підприємства повинні повернути споживачам через незаконно завищені нарахування, становить 948,9 тис. грн.

Окремо посадовцям підприємств призначили штрафи на суму 46,1 тис. грн. У службі наголошують: перевірки тарифів спрямовані на захист прав громадян і забезпечення прозорості у сфері ЖКГ.

Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор підкреслив:

“Споживачі не повинні платити більше, ніж передбачено законодавством”, — додавши, що підприємства мають діяти відкрито та відповідально.

Відомство також закликає громадян уважно перевіряти свої рахунки та у разі підозри на порушення звертатися до територіальних управлінь служби.

Раніше повідомлялось, що 2025 року українцям варто очікувати підвищення вартості електроенергії та природного газу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie