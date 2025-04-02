В Україні виявили порушення в комунальних платіжках: споживачам компенсують майже мільйон гривень

В Україні виявили порушення в комунальних платіжках. / © ТСН.ua

Реклама

Від початку 2025 року в Україні провели 36 позапланових перевірок підприємств, які надають житлово-комунальні послуги. У 32 з них (88,9%) виявили порушення у розрахунках тарифів.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

У результаті перевірок 18 підприємств оштрафували на понад 413 тис. грн, ще 23 отримали приписи про приведення тарифів у відповідність до законодавства. Загальна сума, яку підприємства повинні повернути споживачам через незаконно завищені нарахування, становить 948,9 тис. грн.

Реклама

Окремо посадовцям підприємств призначили штрафи на суму 46,1 тис. грн. У службі наголошують: перевірки тарифів спрямовані на захист прав громадян і забезпечення прозорості у сфері ЖКГ.

Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор підкреслив:

“Споживачі не повинні платити більше, ніж передбачено законодавством”, — додавши, що підприємства мають діяти відкрито та відповідально.

Відомство також закликає громадян уважно перевіряти свої рахунки та у разі підозри на порушення звертатися до територіальних управлінь служби.

Раніше повідомлялось, що 2025 року українцям варто очікувати підвищення вартості електроенергії та природного газу.