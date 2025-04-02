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В Україні виявили порушення в комунальних платіжках: споживачам компенсують майже мільйон гривень
У результаті перевірок 18 підприємств оштрафували на понад 413 тис. грн, ще 23 отримали приписи про приведення тарифів у відповідність до законодавства.
Від початку 2025 року в Україні провели 36 позапланових перевірок підприємств, які надають житлово-комунальні послуги. У 32 з них (88,9%) виявили порушення у розрахунках тарифів.
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.
У результаті перевірок 18 підприємств оштрафували на понад 413 тис. грн, ще 23 отримали приписи про приведення тарифів у відповідність до законодавства. Загальна сума, яку підприємства повинні повернути споживачам через незаконно завищені нарахування, становить 948,9 тис. грн.
Окремо посадовцям підприємств призначили штрафи на суму 46,1 тис. грн. У службі наголошують: перевірки тарифів спрямовані на захист прав громадян і забезпечення прозорості у сфері ЖКГ.
Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор підкреслив:
“Споживачі не повинні платити більше, ніж передбачено законодавством”, — додавши, що підприємства мають діяти відкрито та відповідально.
Відомство також закликає громадян уважно перевіряти свої рахунки та у разі підозри на порушення звертатися до територіальних управлінь служби.
Раніше повідомлялось, що 2025 року українцям варто очікувати підвищення вартості електроенергії та природного газу.