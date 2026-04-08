В Україні випустили незвичну монету 10 гривень до Великодня: який вигляд має (фото)

Гроші

Реклама

До великодніх свят в Україні ввели в обіг нову пам’ятну монету «Великодня радість. Писанка».Вона є продовження серії від НБУ «Українська спадщина». Монета у формі великоднього яйця присвячена традиціям українського розпису, який у 2024 році внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Який вигляд має нова монета

Цього року дизайн монети присвячений культурі Полісся. Аверс виробу розділений хрестом на чотири сектори, кожен з яких репрезентує традиційне писанкарство конкретного регіону:

Реклама

Рівненщина: хвилі, сітка та грабельки;

Волинь: фрагменти зірки, крапки та сонце;

Житомирщина: сонце та грабельки;

Київщина: спіралі та сітка.

Кожен елемент має глибоке значення. Сонце та зірка втілюють енергію. Хвилі — воду та довголіття. А спіралі символізують нескінченність життя.

На реверсі монети зображена писанка з традиційним орнаментом Чернігівщини — ружею (зорею), що виконана у червоному та чорному кольорах.

Нова срібна монета НБУ 10 гривень у формі писанки / © НБУ

Технічні характеристики та тираж

Як повідомили в НБУ, пам’ятна монета має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 999 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г. Для оздоблення використали кольорову емаль та патинування. Авторкою дизайну є Олександра Кучинська. Загальний тираж монети обмежений — до 15 000 штук.

«Торік ми започаткували великодню традицію — випуск монет у формі писанки. Цьогоріч ми віддаємо шану традиціям одного з найдавніших етнографічних країв України — Поліссю. Саме поліські орнаменти відображає нова пам’ятна монета», — підкреслили у банку.

Реклама

Де придбати нову монету 10 гривень

Купити нову монету можна з 7 квітня 2026 року в інтернет-магазині НБУ або в банках-дистриб’юторах. Випуск входить до серії «Українська спадщина», яка популяризує давню культуру та мистецтво України.

Нагадаємо, від лютого в Україні з’являться оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Головною особливістю модифікації стала поява національного гасла.