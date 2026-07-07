В Україні вже продають перші кавуни: звідки їх привезли та скільки коштують

Кавун / © pexels.com

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В Україні почали продавати перші вітчизняні кавуни. Ціни на них поки що високі — у дрібному гурті за кілограм просять 40 гривень.

Про це йдеться у відеоогляді ринку «Столичний».

Ціни на перші кавуни — звідки привезли

Уточнюється, що перші партії кавунів привезли не з Херсонщини, а з Миколаївської області. Покупцям пропонують ранній сорт «Лузітана». Це невеликі плоди з характерною жовтою плямою на боці, які вирізняються яскраво-червоною м’якоттю та високим вмістом цукру.

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Водночас масовий продаж знаменитих херсонських кавунів очікується вже у другій половині липня. Окрім кавунів, на ринку розширився асортимент інших літніх фруктів та ягід:

Абрикоси: привезли з Одеської області. Великі плоди коштують 85 грн/кг, а фрукти меншого розміру можна знайти по 55 грн/кг.

Ожина: на прилавках з’явилася перша ягода з Нікопольщини, ціна за кілограм великої ожини становить 230–250 гривень.

Лохина: дрібну ягоду реалізують за ціною 240 грн/кг.

Черешня: все ще залишається у продажу, її вартість коливається в широкому діапазоні — від 30 до 140 грн/кг залежно від якості та розміру.

Ціни на продукти в Україні — останні новини

Нагадаємо, українські виробники розпочали збирання першого врожаю лохини відкритого ґрунту. Як і торік, сезон стартував на початку липня, однак цьогоріч покупцям доведеться платити за ягоду помітно більше.

Також українців здивували ціни на малину цього червня. Сезонна ягода коштує як коштовний делікатес.

До слова, доходи від продажу врожаю з городу можуть не оподатковуватися лише за умови дотримання вимог Податкового кодексу та встановлених лімітів.

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