В Україні вже наступного року на 20% підвищаться ціни: що здорожчає найбільше

В Україні 2023 року очікується зростання цін.

Найбільше подорожчають продукти харчування, паливо та транспорт.

Про це пише Forbes.

За даними НБУ, до кінця року інфляція в Україні складе 30%. А вже 2023 року слід очікувати різке підвищення цін. За даними аналітиків, вони можуть зрости на 20,7%.

Експерт CASE Україна та ексзаступник директора департаменту фінстабільності НБУ Євген Дубогриз вважає, що ціни ростимуть через те, що Нацбанк почне друкувати гривні.

"Думаю, що насамперед подорожчають паливо, харчі, транспорт. Основна причина – здорожчання енергоносіїв та палива. Наступного року ще дасться взнаки ефект низької бази порівняння: на початку 2022 ціни були невисокими", - сказав Дубогриз.

Під час війни уряд не наважиться підняти тарифи на комунальні послуги, а тому Нацбанк "ввімкне друкарський верстат".

За оцінкою НБУ, падіння економіки в другому кварталі (квітень–червень) становило 40%. Для її відновлення знадобляться роки.

Україна зможе вийти на темпи зростання за умови миру на своїх умовах та відновлення всіх експортних шляхів.

"Надалі підтримувати швидкі темпи відновлення буде складно через значні втрати засобів виробництва та робочої сили. Руйнування та еміграція суттєво скоротили потенціал економіки, для відновлення може знадобитися десятиліття, навіть за умови активної міжнародної допомоги", - каже голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Нагадаємо, українцям розповіли, які продукти незабаром здешевшають.

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