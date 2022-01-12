В Україні вже понад 200 тис. ФОПів встановили касові апарати

Відповідне рішення набуло чинності всього два тижні тому, від 1 січня цього року.

В Україні успішно триває процес фіскалізації, яка є одним з елементів детінізації економіки нашої держави. Так, станом на сьогодні, 12 січня, фізичні особи-підприємці зареєстрували вже понад 200 тисяч реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО.

Про це у своєму Telegram повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.

Він подякував платникам податків "за виявлення громадянської свідомості" та нагадав, що " фіскалізація — це не про податки і штрафи, це, в першу чергу, прозорість і цивілізовані правила ведення бізнесу".

Нагадаємо, від 1-го січня 2022-го року касові апарати й фіскальні чеки є обов'язковими для більшості покупок. Вимога, проти якої так довго виступали учасники руху "Save ФОП", набула чинності . Відтепер продавець зобов'язаний видати покупцеві фіскальний чек, і про цю транзакцію знатиме податкова та будуть сплачені податки.

Водночас, встановлювати касові апарати зобов’язані не всі ФОПи. Так, користування касовими апаратами можуть уникнути ФОПи 1-ї групи — ті підприємці, які не мають найманих працівників і здійснюють роздрібну торгівлю за готівку на ринках, або ті, хто працюють по моделі бізнесу B2B (бізнес для бізнесу — Ред.).

Касові апарати й фіскальні чеки тепер обов'язкові для більшості покупок | Новини України

Читайте також: