В Україні від лютого суттєво здорожчає мобільний зв'язок: які оператори піднімуть тарифи

В Україні два мобільні оператори, lifecell і Vodafone, планують підвищити тарифи від наступного місяця. lifecell збирається підняти вартість своїх тарифів, а Vodafone збільшить передоплату на низку тарифів.

Про це повідомили мобільні оператори.

"На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже в лютому", – сказав CEO DVL Михайло Шелемба.

Він повідомив, що головною причиною підвищення тарифів є зростання вартості електроенергії, що вплинуло на всіх мобільних операторів. Lifecell заклав 2,3 млрд грн на витрати на електрику, але завдяки оптимізації витрат ці збільшення будуть вдвічі меншими, ніж того вимагають економічні умови. Востаннє ціна піднімалася півтора року тому і лише для 15% абонентів.

Водночас у Vodafone повідомили, що від 30 січня буде підвищена передоплата на низку тарифів, як-от SuperNet Start та Light+, на 40–70 грн. Крім того, разом з підвищенням вартості тарифів у деяких з них з’являться нові послуги.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року турецька компанія Turkcell оголосила про продаж українського мобільного оператора Lifecell французькій інвестиційній компанії NJJ Capital, що належить мільярдеру Ксав'є Нієлю. Наголошувалося, що договір про продаж було підписано 29 грудня 2023 року.

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