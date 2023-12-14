В Україні з’явиться держстандарт соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю

В Україні з’явиться державний стандарт щодо соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю. Запровадження держстандарту стало темою круглого столу «Обговорення соціальної послуги з соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю», ініційованого ГС «Центр відповідальної гри» (RGC).

Участь у події взяли представники Мінcоцполітики, МОЗ в особі державної установи «Інститут судової психіатрії МОЗ України», Нацсоцслужби та державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України», КРАІЛ, місцевих органів влади, закладів, які спеціалізуються на наданні допомоги особам з ігровою залежністю (клініки МЕДЛЮКС, клініки «АТОС», клініки REHAB, Центру адиктології «New Life», Центру відновної та психосоматичної медицини «RECOVERY», Міжнародної антинаркотичної асоціації, КНП «КМНКЛ «Соціотерапія» тощо), а також науковці, лікарі-психіатри, психологи, юристи та інші зацікавлені особи, які переймаються проблематикою ігрової залежності.

Організатори азартних ігор на заході були представлені компанією Favbet – головним меценатом проєкту, що вже понад рік послідовно підтримує всі його етапи, від першого національного дослідження ігрової залежності до практичного втілення рекомендацій за його підсумками.

Олександр Ніжельський, Ірина Тарасюк, Сергій Шум, Любомир Питель. Фото надане партнером.

«Вже зараз ініціатива Центру відповідальної гри та МОЗ України дала відчутний поштовх для пошуку нових форматів допомоги тим категоріям осіб, які потребують підтримки на шляху до подолання ігрової залежності. Наступний важливий крок – зробити так, щоб послуги з соціально-психологічної реабілітації почали жити на практичному рівні, а їхні потенційні користувачі чітко розуміли, де та як вони можуть їх отримати», – зазначила представниця Favbet Ксенія Тюрікова, додавши, що новий проєкт – продовження системних зусиль компанії зі створення екосистеми соціально відповідального бізнесу в гральному сегменті.

Про практичний аспект реалізації державного стандарту щодо соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю під час круглого столу говорила очільниця RGC Ольга Ісаєва. Вона відзначила, що для ефективного функціонування системи надання соціальної послуги людям, залежним від азартних ігор, важливо налагодити комунікацію між відповідними державними інституціями, організаторами азартних ігор, а також безпосередньо надавачами соціальної послуги.

Представниця державного регулятора у сфері організації та проведення азартних ігор Христина Дутка повідомила, що КРАІЛ вітає впровадження подібного державного стандарту, адже так державний орган зможе пропонувати гравцям відповідні послуги та мінімізувати прояви ігрової залежності.

Христина Дутка. Фото надане партнером.

Ірина Іванчук з Центру громадського здоров’я МОЗ України наголосила на необхідності розмежування сфер впливу, компетенцій медичних та соціальних сервісів, щоб мати можливість розрізняти, де надається соціальна послуга, а де – медична.

Професор, доктор психологічних наук, керівник реабілітаційних програм клініки «АТОС» Сергій Болтівець наголосив, що метою надання цієї послуги є збереження життя людини, тому в суспільстві має бути сформована готовність до одержання психологічної, психотерапевтичної або медичної допомоги.

На важливий аспект у подоланні ігрової залежності звернув увагу керівник Центру адиктології «New Life» Ярослав Гарнога, який зазначив, що 95% гравців з України розглядають гру як заробіток, отже, існує потреба роз’яснювати на державному рівні, що насправді гра – це не заробіток.

Ярослав Гарнога, Сергій Болтівець. Фото надане партнером

Проєкт державного стандарту надання послуги з соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю буде оприлюднений на сторінці RGC у Фейсбуці, і долучитися до розробки цього соціально важливого документа зможе кожна зацікавлена особа.

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