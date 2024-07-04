В Україні з'явиться новий податок: які товари здорожчають

Запровадження податку на солодкі напої планували ще минулого року.

В Україні планують запровадження податку на підсолоджену воду протягом наступних трьох років. Це нововведення призведе до підвищення цін на широко споживані газовані та сокові напої.

Про це йдеться в бюджетній декларації на 2025-2027 роки, опублікованій на сайті Кабінету міністрів.

Акциз на підсолоджені цукром напої є частиною національної стратегії доходів до 2030 року, зазначають у відомстві.

Податок на солодкі напої планували запровадити ще від минулого року, коли у Верховній Раді було зареєстровано два відповідні законопроєкти.

Міністерство охорони здоров'я підтримує запровадження акцизу на солодкі напої, вказуючи на зв'язок їхнього частого споживання з розвитком діабету, набором зайвої ваги, ожирінням та іншими проблемами. Часто один літр таких напоїв містить більше добової норми цукру.

Нагадаємо, в Україні вже 2024 року можуть підняти ставки на основні податки – таке рішення підготували в уряді. А від 2025 року податки підвищать і для фізосіб-підприємців. Мета таких змін – збалансування бюджету, можливість продовжувати оборону України, а також наполягання з боку міжнародних партнерів.

Платникам податків присвятили власну марку

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