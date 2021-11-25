В Україні з'явиться Спецфонд розвитку авіа та залізничної інфраструктури у межах "Великого будівництва"

В Україні з'явиться Спецфонд розвитку авіа та залізничної інфраструктури у межах "Великого будівництва"

В Україні буде створений Спецфонд для розвитку авіа та залізничної інфраструктури.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков за підсумками форуму "Велике будівництво: авіація та туризм".

За словами очільника МІУ, у найближчі роки до такого Спецфонду планується залучити близько 16 млрд гривень.

Розвиток авіа та залізничного сполучення є окремими напрямками програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Олександр Кубраков зазначив і інші нові механізмі фінансування транспортної та туристичної інфраструктури, які наразі опрацьовується у МІУ. Це, зокрема, впровадження механізму Public Service Obligation на критично важливих для держави маршрутах, за яким частина вартості квитка компенсується з бюджету. Перший приклад цього, за словами міністра, є на залізниці. Наступною буде авіагалузь.

"Досягнуто принципової згоди з авіакомпаніями щодо розвитку внутрішніх авіаперевезень. Уряд опрацьовує запровадження ставки ПДВ на рівні 7% на операції з внутрішніх авіаперевезень", —написав також Олександр Кубраков.

Серед пріоритетних інвестиційних проєктів у транспортній галузі Олександр Кубраков зазначив розвиток мережі регіональних аеропортів та перетворення Борисполя у найбільший авіахаб Східної Європи. Міжнародний аеропорт "Бориспіль", за його словами, здатний стати альтернативою для 19 аеропортів у 11 країнах нашого регіону.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський офіційно оголосив початок створення в України у межах програми "Велике будівництво" національного авіаперевізника.