В Україні з’явився букмекер-клон Parimatch, що працює без ліцензії та обходить санкції – журналіст

Журналіст Сергій Іванов звернув увагу на появу в Україні нового букмекера Parik24, який, за його словами, є клоном забороненої компанії Parimatch.

У своєму дописі в Facebook він наголошує, що цей бренд використовує схожу айдентику та маркетингові прийоми, але працює без української ліцензії, посилаючись на “глобальну ліцензію” Кюрасао.

За словами Іванова, Parik24 фактично продовжує діяльність Parimatch, не сплачуючи жодних податків в Україні. Він називає це однією з найзухваліших схем обходу санкцій та наголошує, що компанія виводить з України мільярди гривень.

“Parik24 – це і є букмекерська контора Parimatch з іншою вивіскою, яка ігнорує санкції”, – зазначає журналіст.

Він також ставить питання до правоохоронних органів та контролюючих структур, які, на його думку, ігнорують цю проблему.

Раніше українська влада запровадила санкції проти Parimatch строком на 50 років, пояснюючи це боротьбою з російським впливом на ринку азартних ігор. Однак, як зауважує Іванов, компанія продовжує працювати під іншою назвою, що ставить під сумнів ефективність цих заходів.