В Україні за 24 години Росія зазнала більше втрат, ніж за 8 років війни у Сирії - Еconomist

В Україні за 24 години Росія зазнала більше втрат, ніж за 8 років війни у Сирії - Еconomist

Журналісти Еconomist зазначають, що в українців є велика воля до боротьби.

Росія за 24 години війни в Україні зазнала більше втрат, ніж за вісім років бойових дій у Сирії.

Про це повідомляє Еconomist.

"Українська протитанкова зброя чинила серйозний опір просуванню Росії на півночі та сході. Комусь це може здатися дивним. На папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапуру", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що українські витрати на оборонний бюджет є значно меншими від російських. Попри це зараз українська армія сміливо захищає свій народ.

Журналісти Еconomist зазначають, що свідчить про згуртованість та волю до боротьби.