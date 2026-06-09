В Україні за добу обвалилися ціни на популярний продукт

Черешня дешевшає швидше за полуницю / © pixabay.com

Реклама

На українському ринку продовжує дешевшати черешня.

Про це свідчать дані моніторингу ринку «Столичний».

Лише за останню добу середня вартість імпортної ягоди знизилася майже на третину.

Реклама

Ціни на черешню в Україні

Станом на 9 червня середня ціна імпортної черешні становить близько 250 грн за кілограм. Для порівняння, напередодні її продавали в середньому по 370 грн/кг. А від початку місяця закордонна ягода втратила понад половину своєї вартості — 1 червня ціни сягали 550 грн за кілограм.

Залежно від сорту, розміру та країни походження імпортна черешня зараз коштує від 190 до 400 грн/кг.

Помітно подешевшала й українська черешня. Середня ціна на вітчизняну ягоду наразі становить близько 130 грн за кілограм, тоді як на початку червня вона продавалася в середньому по 250 грн/кг. На ринку її можна знайти за ціною від 70 до 200 грн/кг.

Яка ягода найпопулярніша в Україні

Попри зниження вартості, продавці відзначають високий попит на черешню. За словами учасників ринку, покупці активніше обирають саме цю ягоду, ніж полуницю, оскільки пропозиція черешні поки що залишається обмеженою.

Реклама

Ціни значною мірою залежать від якості продукції.

Так, великоплідна черешня з Одеської області продавалася по 250 грн/кг, тоді як дрібніші ягоди можна було придбати за 80–100 грн/кг. На ринку також була представлена грецька черешня: преміальні сорти коштували близько 350 грн/кг, а меншого розміру — від 190 грн/кг.

Водночас серед інших сезонних ягід продовжує дешевшати полуниця. Середня ціна української полуниці опустилася до 100 грн/кг, що приблизно на 9% менше, ніж під час попереднього моніторингу.

Новини партнерів