АЗС / © pixabay.com

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За останні два місяці в Україні згоріло понад 150 АЗК. Майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури, але не відчувається такої ситуації, яка відбувається у РФ.

Про це заявив колишній кололо Міністерства інфраструктури Андрій Пивоварський.

«На перший погляд, це нагадує ситуацію в Росії. Але результат — кардинально різний. У Росії після ударів виникають черги на заправках, дефіцит пального в окремих регіонах і перебої з постачанням. В Україні ж таких проблем немає», — заявив Пивоварський.

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Він заявив, що причина у тому, що Україна має диверсифікований паливний ринок, десятки постачальників, різні маршрути імпорту, конкуренція та розгалужена логістика.

«Якщо випадає одна ланка, її підстраховують інші», — заявив він, і додав, що така модель має свою ціну, тому через це на заправках ціни на бензин падають поступово.

«Ціни на нафтопродукти живуть власним життям. Вони залежать від балансу попиту і пропозиції у світі, завантаженості НПЗ, логістики, запасів, сезонних факторів та воєнних ризиків. Крім того, Україна купує пальне за валюту. На початку загострення на Близькому Сході долар коштував близько 43,20 грн, сьогодні — майже 45 грн. І цей фактор також безпосередньо впливає на кінцеву ціну ресурсу», — заявив Пивоварський.

Раніше повідомлялося, що бензин А-95 в Україні може здешевшати до 55 грн за літр, якщо світові ціни на нафту знизяться до $50 за барель.

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Ми раніше інформували, що у Запоріжжі російські війська вдарили по одній з автозаправних станцій.

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