В Україні за рік повномасштабної війни збільшилась кількість мільйонерів

Кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи.

В Україні за 2023 рік на 16% зросла кількість офіційних гривневих мільйонерів.

Про це в понеділок, 19 лютого, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"На 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень. Такі декларації подала 12 374 особа. Таким чином, кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи", – сказав нардеп.

Податкові зобов’язання з податку, що підлягає сплаті до державного бюджету такими мільйонерами визначено у сумі 2 756,0 млн грн, з військового збору – 526,5 млн гривень.

За результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році сплачено:

податку на доходи фізичних осіб – 4 539,02 млн грн;

військового збору – 946,09 млн грн.

Загалом 2023 року українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи. Сума задекларованого доходу склала 147,92 млрд гривень.

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