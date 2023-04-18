В Україні за рік здорожчали компослуги: за що доводиться платити найбільше

У Держстаті повідомили про ціни на комуналку в березні 2022 та 2023 років.
В Україні подорожчали комунальні послуги: лише за березень 2023 здорожчання відбулося майже на 5% порівняно з аналогічним періодом торік.
Про це свідчать дані українського Держстату.
У березні вартість "комуналки" в Україні зросла загалом на 4,6%. Найбільше подорожчало утримання та ремонт житла: ціни зросли на 22,9%.
- Вартість послуг із прибирання сміття зросла на 17%;
- вартість водопостачання – на 1,6%;
- послуги з управління багатоквартирними будинками – на 1,5%;
- каналізація – на 1,2%;
- гаряча вода, опалення – на 0,2%.
Водночас не змінилася вартість електроенергії. А от газ узагалі подешевшав – на 0,4%.
Якщо порівнювати березень 2023 року із лютим цього ж року, то за місяць вартість компослуг знизилася на 0,1%. Однак деякі послуги все ж додали в ціні:
- утримання та ремонт житла – на 0,4%;
- прибирання сміття – на 2,8%;
- послуги з управління багатоквартирними будинками – на 0,2%.
Не подорожчали за місяць водопостачання, каналізація, електроенергія, газ, гаряча вода, опалення.
Нагадаємо, уряд до 30 квітня подовжив дію спеціального періоду із пільговими цінами на електроенергію.
Зауважимо, що тарифи водопостачання та водовідведення в Україні можуть здорожчати вже найближчим часом, якщо відповідне рішення ухвалять у НКРЕКП.
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