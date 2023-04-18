В Україні за рік здорожчали компослуги: за що доводиться платити найбільше

У Держстаті повідомили про ціни на комуналку в березні 2022 та 2023 років.

В Україні подорожчали комунальні послуги: лише за березень 2023 здорожчання відбулося майже на 5% порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це свідчать дані українського Держстату.

У березні вартість "комуналки" в Україні зросла загалом на 4,6%. Найбільше подорожчало утримання та ремонт житла: ціни зросли на 22,9%.

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Вартість послуг із прибирання сміття зросла на 17%;

вартість водопостачання – на 1,6%;

послуги з управління багатоквартирними будинками – на 1,5%;

каналізація – на 1,2%;

гаряча вода, опалення – на 0,2%.

Водночас не змінилася вартість електроенергії. А от газ узагалі подешевшав – на 0,4%.

Якщо порівнювати березень 2023 року із лютим цього ж року, то за місяць вартість компослуг знизилася на 0,1%. Однак деякі послуги все ж додали в ціні:

утримання та ремонт житла – на 0,4%;

прибирання сміття – на 2,8%;

послуги з управління багатоквартирними будинками – на 0,2%.

Не подорожчали за місяць водопостачання, каналізація, електроенергія, газ, гаряча вода, опалення.

Нагадаємо, уряд до 30 квітня подовжив дію спеціального періоду із пільговими цінами на електроенергію.

Зауважимо, що тарифи водопостачання та водовідведення в Україні можуть здорожчати вже найближчим часом, якщо відповідне рішення ухвалять у НКРЕКП.

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