В Україні за тиждень змінилися ціни на овочі та фрукти: що здорочжало, а що стало доступнішим

В Україні за тиждень змінилися ціни на овочі та фрукти - деякі здешевшали, а деякі навпаки додали у ціни.

Яка наразі цінова політика, повідомляє платформа EastFruit.

Так, після незначного здорожчання ціни на картоплю повернулися до старого рівня - до 4-5 грн/кг. Аналогічна картина спостерігалася і під час продажу буряків. За тиждень вони здешевшали від 7-9 грн/кг до 5-9 грн/кг. Здешевшала також і пекінська, брюссельська та савойська капуста. Кольорова ж навпаки стала дорожчою. Зросли ціни на кріп та петрушку, але подешевшав салат.

Ціни на моркву та цибулю, врожай якої цього року найнижчий від 2015 року, також пішли вгору. Так, морква ще тиждень тому коштувала 15-17 грн/кг, а наразі її вартість вже 15-20 грн/кг. Цибуля коштувала 20-25 грн/кг, а сьогодні її продають по 23-27 грн/кг.

Також здорожчали томати і наразі вони коштують по 40-70 грн/кг, а ось огірки через зростання пропозиції за рахунок імпортного з Туреччини, продовжує падати в ціні і коштує по 52-70 грн/кг. Ще тиждень тому ціни на огірки були на рівні 60-80 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті зростання пропозиції яблука призвело до чергового зниження цін з 9-14 грн/кг до 8-13 грн/кг. Також здешевшали груші - коштували 15-40 грн/кг, а наразі їхня ціна коливається на рівні 10-30 грн/кг. Натомість ціни на деякі цитрусові та банани навпаки зросли. Так, лимони здорожчали від 50-65 грн/кг до 50-90 грн/кг. Банани тиждень тому були по 40-44 грн/кг, а наразі коштують 45-50 грн/кг.

Варто зазначити, що ситуація в енергетиці може суттєво позначитися на цінах на продукти в Україні та вдарити по бізнесу.

Раніше міністерка економіки України Юлії Свириденко заявила, що через вимкнення електроенергії внаслідок атак РФ ВВП України 2022 року може впасти нижче раніше прогнозованого рівня у 35%.

Нагадаємо, що ВВП країни в умовах війни у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% у порівнянні з другим кварталом минулого року. Водночас Мінекономіки повідомило, що ВВП за дев'ять місяців впав на 30%.

Читайте також: