В Україні за три роки війни ціни на продукти зросли на 44%: експерти дали прогноз, чого очікувати далі

За останні три роки індекс споживчих цін зріс на 144,2%, і економісти очікують, що ця тенденція продовжиться.

За час повномасштабної війни в Україні, як свідчить статистика, ціни на деякі продукти підвищились майже вдвічі.

Про це пише Радіо Свобода.

Повідомляється, що яйця коштують 80 гривень за десяток, масло – 100-120 гривень, кисломолочний сир – 85 гривень за 350 г. Зросли також ціни на послуги, ліки та транспорт. Інфляція набирала обертів протягом трьох років, а в цьому році зросла на 10%.

До основних причин подорожчання продуктів експерти Олег Пендзин та Дмитро Боярчук відносять два фактори: неврожай та руйнацію енергетичної системи України. Пендзин зазначає, що цього року було зібрано на 30% менше картоплі, а ціна на яйця зросла через подорожчання комбікорму, основною складовою якого є кукурудза. Боярчук додає, що через відключення електрики та використання генераторів бізнеси закладають ці витрати в ціни.

За три роки повномасштабної війни загальний індекс споживчих цін зріс на 144,2%, що означає підвищення на 44,2%. Продукти і безалкогольні напої подорожчали на 50,8%, транспорт на 57,1%, а освіта на 38,4%. Найбільше подорожчали фрукти – на 109,8%, найменше – олії (окрім оливкової) – на 6,7%.

Що стосується майбутнього, експерти вважають, що Україна рухається за песимістичним сценарієм, хоча Пендзин відзначає, що економіка поки зберігає баланс завдяки соціальним виплатам та фінансуванню оборони. Очікується, що до кінця зими ціни можуть продовжувати зростати через використання генераторів, а стабілізація економіки залежатиме від ситуації з війною та допомоги міжнародних партнерів.

Економіст Дмитро Боярчук також зазначає, що влада мала б у 2022 році почати реформи та спрощення оподаткування для бізнесу, щоб запобігти економічним проблемам. Найбільшим ризиком він вважає відсутність гарантій довгострокового фінансування, адже міжнародні вливання можуть завершитися вже в 2025 році.

Точні прогнози на наступний рік зробити важко, але майбутній розвиток залежатиме від безпекової ситуації та підтримки з боку партнерів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям слід очікувати подальше здорожчання продуктів через низку факторів, які впливають на ціноутворення. Ціни на овочі, хліб та інші продукти вже суттєво зросли, що позначається на фінансовому стані громадян.

Окрім того, експерт Олег Попенко заявляв що 2025 року слід очікувати підвищення тарифів на комунальні послуги. Це підтверджується тим, що в меморандумі між Україною та МВФ чітко вказано на необхідність таких змін.

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