В Україні зафіксували рекорд із відкриття ФОП: які регіони лідирують

У третьому кварталі 2025 року в Україні зафіксовано рекордний сплеск підприємницької активності. Українці зареєстрували 77,4 тисячі нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це є найвищим квартальним показником реєстрацій щонайменше за останні два роки.

Про це повідомили у YC.Market.

Згідно з дослідженням, показник III кварталу на чверть (25%) перевищує результат попереднього кварталу 2025 року і майже на 38% вищий, ніж за аналогічний період 2024 року.

Які сфери лідирують?

За даними сайту, структура нових реєстрацій свідчить про адаптацію економіки до умов війни, концентруючись на логістиці, технічних послугах та забезпеченні життєдіяльності. Роздрібна торгівля утримує перше місце за кількістю нових підприємців, де у III кварталі 2025 року зареєстровано найбільше ФОП — 22,3 тисячі нових підприємців.

ІТ-сектор залишається одним зі стовпів малого підприємництва. Тут зареєструвалися 8,9 тисячі нових ФОП. Не менш показовими є сфери транспорту і логістики, харчового бізнесу, оптової торгівлі, освіти та реклами.

«Помітне зростання кількості нових реєстрацій відбулося навіть у тих галузях, що раніше були в стагнації — наприклад, видавнича діяльність (+79% нових ФОП до минулого року, 86 проти 48 реєстрацій) свідчить про певне відновлення інфомедійного та книговидавничого бізнесу», — зазначають аналітики.

Географія бізнес-активності

Найбільша підприємницька активність сконцентрована у ключових економічних центрах країни. Ця шістка найбільших регіонів за реєстраціями забезпечила близько половини всіх нових ФОПів у країні:

Київ продовжує лідирувати: у столиці за три місяці зареєстровано 10,4 тисячі нових ФОП (+21% до попереднього кварталу). Дніпропетровська область впевнено займає друге місце: тут зареєстрували майже 8 тисяч ФОП (+40% зростання). Далі у списку йдуть Львівська область (6 тисяч нових реєстрацій ФОП), Київська область (5,8 тисяч), Харківська (5,6 тисяч) та Одеська (5,5 тисяч).

За даними аналітиків, Полтавська область піднялася на 7-му позицію з 3,2 тисячі реєстрацій. Аналітики пов’язують високу активність тут із відносною безпекою регіону та припливом релокованих бізнесів зі сходу.

Також до топ-10 увійшли Вінницька область (8-ме місце, 3,1 тисячі відкриттів), Хмельницька (9-те місце, 2,6 тисячі) та Івано-Франківська область (2,4 тисячі). Загальною рисою для всіх регіонів є те, що кількість нових реєстрацій значно перевищує кількість припинень підприємницької діяльності.

Нагадаємо, в Україні 2026 року зросте прожитковий мінімум для різних категорій населення. Згідно з Бюджетною декларацією, мінімальна пенсія в Україні зросте до 2564 гривень 2026 року, до 2715 гривень 2027 року, до 2859 гривень 2028 року.

Також повідомлялося, що через удари по енергетиці, складнощі з доставкою та зростання курсу долара експерти прогнозують підвищення вартості продуктів і споживчих товарів.