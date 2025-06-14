В Україні зафіксували стрімку зміну цін на один з салатних овочів

Ціни на огірки

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В Україні продають тепличні огірки за 25–48 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж на початку минулого тижня.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Станом на кінець цього тижня українські виробники реалізовували тепличні огірки за ціною 25–48 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше. Ключовим чинником здешевлення стала велика пропозиція огірків із літніх теплиць південного регіону, які надходять на ринок у середньому по 18 грн/кг.

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Аналітики зауважують, що нинішні відпускні ціни на огірки вже на 17% нижчі порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Водночас великі постачальники не виключають подальшого зниження вартості, зважаючи на зростання пропозиції та зменшення темпів збуту.

Нагадаємо, в Україні різко змінилася ціна на популярні ягоди. Водночас було зафіксовано значне зростання цін на харчові продукти. Найбільше здорожчали овочі. Експерти прогнозують, що в Україні зростуть ціни на житній і житньо-пшеничний хліб.