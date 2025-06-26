- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 3462
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні зафіксували стрімку зміну цін на популярний овоч
В Україні знижується вартість молодої картоплі нового врожаю. Експерти пояснили, що буде далі.
В Україні дешевшає картопля нового врожаю — фермери вже продають її по 18–28 грн за кілограм. Це на 10% менше, ніж тиждень тому.
Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
Головна причина зниження цін — активне надходження на ринок продукції з місцевих господарств. Водночас попит залишається високим, тому обвалу вартості вдалось уникнути.
Нагадаємо, що цьогорічна картопля все ще коштує на 30% дорожче, ніж у цей самий період торік. Проте тренд на здешевлення зберігається, і ціни можуть впасти ще більше вже найближчими днями.
Нагадаємо, в Україні у липні 2025 року очікується здешевшання продуктів, але не всіх.