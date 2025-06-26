В Україні зафіксували стрімку зміну цін на популярний овоч

Ціни на картоплю / © Pixabay

В Україні дешевшає картопля нового врожаю — фермери вже продають її по 18–28 грн за кілограм. Це на 10% менше, ніж тиждень тому.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Головна причина зниження цін — активне надходження на ринок продукції з місцевих господарств. Водночас попит залишається високим, тому обвалу вартості вдалось уникнути.

Нагадаємо, що цьогорічна картопля все ще коштує на 30% дорожче, ніж у цей самий період торік. Проте тренд на здешевлення зберігається, і ціни можуть впасти ще більше вже найближчими днями.

