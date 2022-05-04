В Україні запрацювала митна е-декларація для гуманітарної допомоги: як оформити

В Україні запрацювала митна е-декларація для гуманітарної допомоги: як оформити

В Україні запрацював сервіс з оформлення електронної митної декларації для ввезення гуманітарної допомоги.

Тепер українцям не доведеться стояти у чергах на митних пунктах, щоб завезти гуманітарку.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, сервіс митна Е-декларація пришвидшить ввезення вантажу на територію України та посприяє зменшенню черг у митних пунктах.

Як оформити гуманітарний вантаж:

Заповнити електронну форму за посиланням - https://customs.help.gov.ua/ukr/import-notification/

Після отримання декларації на електронну пошту, надрукувати та підписати її.

Роздруковану та підписану декларацію передати митнику під час проходження українського кордону.

Громадяни України, які користуються електронними сервісами електронний підпис, BankID, MobileID, оформлення митної Е-декларації гуманітарного вантажу можуть також зробити через Єдине вікно Держмитслужби - https://cabinet.customs.gov.ua.

Нагадаємо, що на Рівненщині запобігли незаконному продажеві гуманітарної допомоги.

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