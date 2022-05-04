В Україні запрацювала митна е-декларація для гуманітарної допомоги: як оформити

В Україні запрацював сервіс з оформлення електронної митної декларації для ввезення гуманітарної допомоги.
Тепер українцям не доведеться стояти у чергах на митних пунктах, щоб завезти гуманітарку.
Про це розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, сервіс митна Е-декларація пришвидшить ввезення вантажу на територію України та посприяє зменшенню черг у митних пунктах.
Як оформити гуманітарний вантаж:
- Заповнити електронну форму за посиланням - https://customs.help.gov.ua/ukr/import-notification/
- Після отримання декларації на електронну пошту, надрукувати та підписати її.
- Роздруковану та підписану декларацію передати митнику під час проходження українського кордону.
Громадяни України, які користуються електронними сервісами електронний підпис, BankID, MobileID, оформлення митної Е-декларації гуманітарного вантажу можуть також зробити через Єдине вікно Держмитслужби - https://cabinet.customs.gov.ua.
Нагадаємо, що на Рівненщині запобігли незаконному продажеві гуманітарної допомоги.
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