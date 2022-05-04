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В Україні запрацювала митна е-декларація для гуманітарної допомоги: як оформити

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В Україні запрацювала митна е-декларація для гуманітарної допомоги: як оформити

facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

В Україні запрацював сервіс з оформлення електронної митної декларації для ввезення гуманітарної допомоги.

Тепер українцям не доведеться стояти у чергах на митних пунктах, щоб завезти гуманітарку.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, сервіс митна Е-декларація пришвидшить ввезення вантажу на територію України та посприяє зменшенню черг у митних пунктах.

Як оформити гуманітарний вантаж:

  • Заповнити електронну форму за посиланням - https://customs.help.gov.ua/ukr/import-notification/
  • Після отримання декларації на електронну пошту, надрукувати та підписати її.
  • Роздруковану та підписану декларацію передати митнику під час проходження українського кордону.

Громадяни України, які користуються електронними сервісами електронний підпис, BankID, MobileID, оформлення митної Е-декларації гуманітарного вантажу можуть також зробити через Єдине вікно Держмитслужби - https://cabinet.customs.gov.ua.

Нагадаємо, що на Рівненщині запобігли незаконному продажеві гуманітарної допомоги.

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