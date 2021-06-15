В Україні запрацювали електронні трудові книжки: що зміниться

Роботодавці зобов'язані відсканувати трудові працівників та відправити до Пенсійного фонду.

В Україні запрацювали електронні трудові книжки: перехід на новий формат триватиме п'ять років.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 15 червня.

Протягом цього часу роботодавці зобов'язані відсканувати трудові працівників та відправити до Пенсійного фонду на опрацювання. Відтепер підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій тощо буде в електронній формі.

Історія трудового стажу вже частково зберігається в електронних реєстрах. Перевірити інформацію можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього потрібен електронний підпис. Також можна скористатись системою ID.GOV - вона доступна всім, у кого є банківська картка. Після внесення усіх данних до реєстру, за проханням працівника, роботодавець може і надалі дублювати інформацію у паперову книжку наступні п'ять років.

Новини України: електронні трудові – для чого вони потрібні і як вплинуть на пенсію

Завдяки електронному формату кажуть експерти, зникне ризик загубити трудову, пошкодити документ або внести до нього недостовірні дані. Неурядова організація підрахувала, що скасування паперових книжок заощадить для бізнесу близько пів мільярда гривень щороку. У Пенсійному фонді додають - це крок до автоматичного призначення пенсій.

Як повідомлялося, закон, який запроваджує електронний облік трудової діяльності, президент Володимир Зеленський підписав 4 березні цього року. Верховна Рада України 5 лютого підтримала перехід з паперового на електронний варіант трудової книжки.

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