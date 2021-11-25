В Україні запрацювало Бюро економічної безпеки, але без власної будівлі

В Україні запрацювало Бюро економічної безпеки, але без власної будівлі

Центральний апарат Бюро сформовано більш ніж на 30% від його граничної кадрової чисельності.

Кабінет міністрів дав старт роботі Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це йдеться у розпорядженні від 24 листопада, опублікованому на Урядовому порталі.

"Погодитися з пропозицією Бюро економічної безпеки про початок його діяльності та можливість виконання зазначеним Бюро функцій та завдань щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави", — зазначається у документі.

Тим не менш Бюро досі не отримало від уряду будівлю, в якій працюватиме.

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"Це може призвести до затягування передачі наявних кримінальних проваджень до Бюро економічної безпеки від правоохоронців, які втрачають функції розслідування економічних правопорушень", — попередили у пресслужбі БЕБ.

У відомстві додали, що центральний апарат Бюро сформовано більш ніж на 30% від його граничної кадрової чисельності. Це дозволяє запустити аналітичну та правоохоронну функцію БЕБ.

"Зі стартом роботи продовжиться кадрове доукомплектування центрального апарату БЕБ і розбудова його територіальних управлінь. Наступні вакансії у центральному апараті та територіальних управліннях БЕБ і умови конкурсного відбору будуть опубліковані на веб-сайті Бюро найближчим часом", — повідомили у пресслужбі відомства.

Нагадаємо, 28 січня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки. Бюро здійснюватиме заходи із запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування і використання фінансових ресурсів держави.

Наприкінці серпня уряд за підсумками конкурсу призначив головою БЕБ Вадима Мельника. Очільник відомства назвав свою зарплату.

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