В Україні запрацював ринок землі: яка буде вартість гектару чорнозему

Мінімальна ціна одного гектара - 27,5 тис. грн.

Від 1 липня в Україні відкрився ринок землі: Держгеокадастр встановив мінімальну вартість.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 2 липня.

Мінімальна ціна одного гектара української землі - 27,5 тис. грн. "За кожною ділянкою стежить система геокадастру, системи моніторингу міністерства юстиції", - каже міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

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Відучора українці офіційно можуть купувати та продавати землю сільсько-господарського призначення. До цього в Україні діяв мораторій, який фактично забороняв це робити. Однак, твердять чиновники, землю таки продавали - за сумнівними схемами чи за копійки на папері. Тепер всі операції будуть прозорими.

Перед продажем нотаріус буде зобов-язаний перевірити покупця на те, скільки землі він чи його родичі мають. У відкритому доступі уже є дані про тих, хто має понад 100 гектарів, які дозволені нормою, кажуть у Держгеокадастрі.

Новини України: відтепер українці офіційно можуть купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення

Іноземці не будуть допущені до ринку, як і особи щодо яких є санкції на купівлю землі. Не придбають її і люди, які не зможуть пояснити походження своїх коштів.

Нагадаємо: 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Згідно із законом, із 1 липня 2021 року в Україні скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. У перший період — до 1 січня 2024 року — купувати землю на відкритому ринку зможуть лише громадяни, територіальні громади та держава.

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