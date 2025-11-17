В Україні податки стягуються вже автоматично - деталі

Гроші / © ГУ Національної поліції в Тернопільській області

В Україні автоматична система стягнення податкового боргу вже принесла державі понад 100 млн грн.

Про це повідомила в. о. Голови ДПС Олеся Карнаух в інтерв’ю LIGA.net.

За її словами, нова система, яка працює лише два місяці, вже автоматично стягнула податкові борги більш ніж із 2 тисяч підприємств. Йдеться про механізм електронних платіжних інструкцій, передбачений Національною стратегією доходів.

Вона пояснила, що раніше процес був значно складнішим: «До запуску цієї системи податковий борг обліковувався за підприємством. Ми направляли паперову інструкцію до банку, і починалася історія: то коштів немає, то інші складнощі», — зазначила вона.

Тепер усе відбувається автоматично та прозоро: «Все згенеровано, сформовано, пов’язано між собою. Кнопочку натиснули — через казну полетіло до фінансової установи. На рахунку є — стягнули», — наголосила Карнаух.

