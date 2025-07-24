В Україні запрацював новий завод по виробництву хлібобулочних виробів глибокої заморозки, — BAKERY FOOD INVESTMENT

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Виробничий майданчик компанія придбала у вересні 2024 року. Вже у травні 2025 року запрацювала перша з п’яти виробничих ліній: чотири з них орієнтовані на виготовлення замороженої хлібобулочної продукції (продукція зі здобного тіста, тіста філо, круасанів, донатів), ще одна — на виробництво льоду.

Загальна сума інвестицій у будівництво заводу перевищила 400 млн грн.

Власник компанії BFI Олег Міщенко

«Ми розуміємо, які ризики зараз щодо зведення нового підприємства. Проте ми також розуміємо свою роль у підтримці країни, у наданні робочих місця та формуванні фундаменту стійкого та надійного партнера держави. Ми ще раз показуємо, що українці незламні, і навіть у часи війни спроможні тримати курс на розвиток країни та створення унікальних продуктів», – наголосив власник компанії BFI Олег Міщенко.

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Планова потужність, яку закладено в стратегії до 2027 року — до 3000 тонн продукції на місяць на всіх лініях виробництва. Разом з тим виробництво націлене на покриття не тільки внутрішнього ринку, а й експорт. Так, за даними BFI, в планах компанії експортувати до 30% виробів.

«Це фабрика майбутнього – повна автоматизація, цифровізація, мінімальна залежність виробництва від зовнішніх ризиків. Ми будуємо не просто підприємство, а робимо індустріально-соціальний кластер і ставимо виробництво на новий рівень», – зазначає CEO BFI Євгеній Міщенко.

CEO BFI також зазначив, що паралельно з виробництвом у Хусті компанія розвиває ініціативу, орієнтовану на громаду та працівників. Навколо заводу планується створити публічний простір із кав’ярнею, пекарнею, піцерією, електрозаправкою, ковзанкою та сімейною зоною відпочинку.

Будівництво завода у Хусті — частина оновленої глобальної стратегії розвитку компанії. В рамках стратегії BAKERY FOOD INVESTMENT також інвестувала 160 млн грн у модернізацію заводу в Козельці (Чернігівська область), що дозволило збільшити потужності на 25%.

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Зараз український виробник забезпечує роботою понад 600 співробітників.

Ключову роль у проекті для енергонезалежності відіграє Sense Bank, який став фінансовим партнером у межах держпрограми «Доступні кредити 5–7–9%» та ініціативи «Джерело енергії».

Довідково. Компанія BAKERY FOOD INVESTMENT є одним із провідних виробників заморожених хлібобулочних виробів в Україні. Виготовляє широкий асортимент продукції, включаючи мініки, хот-доги та сінабони, які широко представлені в українських маркетах, а також експортуються в 15 країн, в т.ч. США, Грузію, Туреччину та країни Європи.

BFI використовує технологію шокової заморозки, що дозволяє зберігати продукцію при -18°C протягом року без втрати якості. Компанія також відмовилась від використання трансжирів, що робить продукцію придатною для споживання дітьми.

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