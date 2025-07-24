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ТСН у соціальних мережах

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В Україні запрацював новий завод по виробництву хлібобулочних виробів глибокої заморозки, — BAKERY FOOD INVESTMENT

Компанія BAKERY FOOD INVESTMENT офіційно відкрила новий завод по виробництву хлібобулочних виробів глибокої заморозки у Хусті, Закарпатської області.

В Україні запрацював новий завод по виробництву хлібобулочних виробів глибокої заморозки, — BAKERY FOOD INVESTMENT

Виробничий майданчик компанія придбала у вересні 2024 року. Вже у травні 2025 року запрацювала перша з п’яти виробничих ліній: чотири з них орієнтовані на виготовлення замороженої хлібобулочної продукції (продукція зі здобного тіста, тіста філо, круасанів, донатів), ще одна — на виробництво льоду. 

Загальна сума інвестицій у будівництво заводу перевищила 400 млн грн.

Власник компанії BFI Олег Міщенко

Власник компанії BFI Олег Міщенко

«Ми розуміємо, які ризики зараз щодо зведення нового підприємства. Проте ми також розуміємо свою роль у підтримці країни, у наданні робочих місця та формуванні фундаменту стійкого та надійного партнера держави. Ми ще раз показуємо, що українці незламні, і навіть у часи війни спроможні тримати курс на розвиток країни та створення унікальних продуктів», – наголосив власник компанії BFI Олег Міщенко

Планова потужність, яку закладено в стратегії до 2027 року — до 3000 тонн продукції на місяць на всіх лініях виробництва. Разом з тим виробництво націлене на покриття не тільки внутрішнього ринку, а й експорт. Так, за даними BFI, в планах компанії експортувати до 30% виробів.

«Це фабрика майбутнього – повна автоматизація, цифровізація, мінімальна залежність виробництва від зовнішніх ризиків. Ми будуємо не просто підприємство, а робимо індустріально-соціальний кластер і ставимо виробництво на новий рівень», – зазначає CEO BFI Євгеній Міщенко.

CEO BFI також зазначив, що паралельно з виробництвом у Хусті компанія розвиває ініціативу, орієнтовану на громаду та працівників. Навколо заводу планується створити публічний простір із кав’ярнею, пекарнею, піцерією, електрозаправкою, ковзанкою та сімейною зоною відпочинку. 

Будівництво завода у Хусті — частина оновленої глобальної стратегії розвитку компанії. В рамках стратегії BAKERY FOOD INVESTMENT  також інвестувала 160 млн грн у модернізацію заводу в Козельці (Чернігівська область), що дозволило збільшити потужності на 25%.

Зараз український виробник забезпечує роботою понад 600 співробітників.

Ключову роль у проекті для енергонезалежності відіграє Sense Bank, який став фінансовим партнером у межах держпрограми «Доступні кредити 5–7–9%» та ініціативи «Джерело енергії».

Довідково. Компанія BAKERY FOOD INVESTMENT є одним із провідних виробників заморожених хлібобулочних виробів в Україні. Виготовляє широкий асортимент продукції, включаючи мініки, хот-доги та сінабони, які широко представлені в українських маркетах, а також експортуються в 15 країн, в т.ч. США, Грузію, Туреччину та країни Європи.

BFI використовує технологію шокової заморозки, що дозволяє зберігати продукцію при -18°C протягом року без втрати якості. Компанія також відмовилась від використання трансжирів, що робить продукцію придатною для споживання дітьми.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
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