В Україні запрацював "паливний" кешбек: як отримати гроші і коли вони надійдуть

Ціни на пальне зростають / © Associated Press

В Україні від сьогодні, 20 березня, запрацював «паливний» кешбек. Програма діятиме до 1 травня поточного року.

Українці зможуть отримати компенсацію за пальне у розмірі:

На кожному літрі кешбек становитиме від 2 до 11 гривень

Як долучитись до програми

Для того, щоб отримати компенсацію за витрачені на пальне кошти, українцям необхідно:

Приєднатися до програми. Для цього треба відкрити спеціальну картку «Національного кешбеку» в банку-партнері

Розрахуватись на пальне карткою, яка підключена до програми

Отримати кешбек і витратити його на щось з переліку товарів

«Паливний» кешбек — останні новини

12 березня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко оголосила про запуск кешбеку на пальне. Таке рішення уряд ухвалив на тлі паливної кризи, спричиненої війною в Ірані.

Кабінет міністрів на засіданні 18 березня схвалив запуск програми кешбеку на пальне. Зокрема, програма знижує тиск від зростання цін на пальне саме для тих, хто найбільше від цього страждає, та таргетує реальних споживачів пального — людей, що працюють, малих підприємців і аграріїв.

Суть програми — під час купівлі пального на АЗС можна отримати кешбек від держави:

15% на дизельне пальне

10% — на бензин

5% — на автогаз

Такий рівень кешбеку приблизно відповідає поточному зростанню ціни пального і дозволить зекономити приблизно 11 грн/л дизелю, 7 грн/л бензину та 2 грн/л автогазу.

Для користувачів програми «Національний кешбек» жодних додаткових дій робити не потрібно, для них кешбек на пальне нараховуватиметься автоматично. Для решти — алгоритм такий самий, як для приєднання до «Національного кешбеку».

Максимальна сума кешбеку за пальне — до 1000 грн на місяць. Загальний максимум за програмою «Національного кешбек» залишається без змін — до 3000 грн на місяць.

Нагадаємо, програму запускають на тлі зростання цін на пальне, яке пов’язують з геополітичною напруженістю та ситуацією на світових ринках енергоносіїв.

Тим часом 20 березня в Україні знову зафіксовано підвищення середніх цін на всі основні види пального. Зокрема, сьогодні 95-й бензин піднявся в ціні на кілька гривен.