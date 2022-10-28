В Україні запроваджують захист прав споживачів як в ЄС

На початку жовтня зміни торкнулись і системи захисту прав споживачів: Верховною Радою попередньо прийнято законопроект 6134. Він встановлює нові правила гарантії на товари, штрафи для підприємців за порушення прав споживачів, регулює порядок розгляду скарг споживачів і навіть пропонує блокувати інтернет-магазини, які порушують вимогу закону.

Розберемося докладніше.

Гарантія на товар

Як і раніше, продавець несе відповідальність перед споживачем за будь-який недолік товару протягом гарантійного строку.

Новим є те, що у разі настання гарантійного випадку покупець може вимагати від продавця заміну товару на такий самий або аналогічний у разі, якщо ремонт є неможливим або потребує більше чотирнадцяти днів.

Позитивним є встановлення граничного строку для ремонту або заміни товару — не більше чотирнадцяти днів з моменту звернення споживача.

Якщо продавець не може виконати обов’язок по ремонту або недолік з’являється після ремонту, то споживач матиме право розірвати договір купівлі-продажу та повернути гроші.

Щоб скористатися гарантією, споживачу потрібно пред’явити продавцю чек. Доставка товару для гарантійного ремонту або для заміну товару здійснюється за кошти продавця.

Інтернет торгівля

Після того, як закон набуде чинності, інтернет-магазини будуть зобов’язані розміщувати на своїх сайтах найменування продавця, його адресу, контакті дані. Це потрібно для того, щоб споживач міг перевірити продавця за державним реєстром або на спеціалізованих сервісах на предмет доброчесності.

За недотримання правила про розміщення продавцем інформації про себе, контролюючий орган може звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до веб-сайту такого суб’єкта господарювання.

Зараз досить часто інтернет-магазини нехтують обов’язком інформування споживачів про себе.

А ще продавці будуть зобов’язані розміщати інформацію про порядок розгляду скарг споживачів і про порядок та умови реалізації права споживача на відмову від договору. Таким чином споживачів буде значно складніше ввести в оману щодо гарантії та обміну товарів.

Штрафи для підприємців

Відповідальність для нечесних продавців буде посилюватись. За відмову від виконання своїх зобов’язань продавець може бути оштрафований у десятикратному розміру від вартості товару. Наприклад, за продаж простроченої пачки молока вартістю 30 гривень, та у разі відмови її замінити, продавця буде оштрафовано на 300 гривень.

За відмову споживачу розрахуватись карткою, продавця може бути оштрафовано на 8500 гривень.

Тож, продавці будуть достатньо вмотивовані дотримуватись встановлених прав споживачів.

В цілому, новий закон про захист прав споживачів — це добра новина, бо він дає споживачам більше захищеності від недоброчесних продавців. Також цей закон ще на крок зближує Україну з Європейським Союзом.

Зміни повинні набути чинності з початку 2023 року.

Юрисконсульт сервісу Scanbe.io, Червенюк Дмитро.