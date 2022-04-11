В Україні запустили безоплатну платформу для допомоги в релокації бізнесу

В Україні запустили безоплатну платформу для допомоги в релокації бізнесу

Як подати заявку на релокацію.

Перезапуск економіки у воєнний час — одне з найпріоритетніших завдань уряду. Тому зараз дуже важливо, щоб бізнес продовжив діяти.

За місяць із зони бойових дій евакуювали 216 підприємств і 97 із них вже відновили роботу на новому місці, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Продовжуємо допомагати бізнесу ще швидше відновити роботу, піднімати економіку країни та надавати робочі місця. Для цього запускаємо платформу, що допоможе перемістити бізнес із «гарячих точок» та продовжити його діяльність у більш безпечному місці", — додають у міністерстві.

Для кого буде корисною платформа

бізнесу, який подав заявки на релокацію;

компаній, які хочуть допомогти підприємствам з релокацією;

представників Міністерства економіки, військових адміністрацій, компаній, які допомагають з опрацюванням заявок, логістикою, процесом переїзду, пошуком нових виробничих приміщень та розселенням працівників тощо.

Подавати заявки можуть як підприємства, що потребують переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення чи інші активи.



Подати заявку на релокацію.

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