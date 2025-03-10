В Україні запустили систему є-Коноплі – хто зможе вирощувати

Міністерство аграрної політики та продовольства від 10 березня запускає електронну систему єКоноплі.

Про це повідомив очільник Мінагрополітики Віталій Коваль.

За його словами, юридичні особи, що займаються вирощуванням і переробкою промислових конопель, зможуть працювати у зручній цифровій системі.

Основна мета системи – відновлення лідерства України з вирощування технічних конопель та зниження можливих корупційних ризиків та зловживань.

"Новий сервіс єКоноплі сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широке – від легкої і харчової промисловості до целюлозно-паперової. Коноплі – це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки", – каже Віталій Коваль.

Крім того, значно спрощується діяльність юридичних осіб. Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. Тепер, відповідно до наказу Мінагрополітики, для вирощування конопель для промислових цілей достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.

Раніше повідомлялося, що в Україні зареєстрували першу аптеку з ліками на основі канабісу.

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