В Україні запустили систему є-Коноплі – хто зможе вирощувати

В Україні спростили вирощування технічних конопель для бізнесу.
Міністерство аграрної політики та продовольства від 10 березня запускає електронну систему єКоноплі.
Про це повідомив очільник Мінагрополітики Віталій Коваль.
За його словами, юридичні особи, що займаються вирощуванням і переробкою промислових конопель, зможуть працювати у зручній цифровій системі.
- Основна мета системи – відновлення лідерства України з вирощування технічних конопель та зниження можливих корупційних ризиків та зловживань.
"Новий сервіс єКоноплі сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широке – від легкої і харчової промисловості до целюлозно-паперової. Коноплі – це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки", – каже Віталій Коваль.
Крім того, значно спрощується діяльність юридичних осіб. Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. Тепер, відповідно до наказу Мінагрополітики, для вирощування конопель для промислових цілей достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.
Раніше повідомлялося, що в Україні зареєстрували першу аптеку з ліками на основі канабісу.
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