В Україні запустять нову програму виплат для вимушених переселенців: хто та скільки грошей отримає

В Україні запустять нову програму виплат для вимушених переселенців: хто та скільки грошей отримає

Уряд за участі Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні й Товариства Червоного Хреста України запустить нову програму виплат для вимушених переселенців.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Про це повідомив в офіційному Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 26 квітня.

Фінансова допомога в межах програми складе 2500 грн на особу. Виплати будуть здійснюватися на основі наявних відомостей інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб. Тобто, для отримання виплат не потрібно буде подавати жодних заяв.

Очікується, що виплати зможе отримати майже мільйон осіб. Перевага буде надаватися ВПО з окупованих територій та зон бойових дій.

Нагадаємо, що наразі в Україні продовжують працювати й інші програми для вимушених переселенців: по 2 000 грн від уряду кожному дорослому та по 3 000 грн на дитину. Також дві спільні з ООН й одна спільна з UNICEF програми з виплати 2 200 грн переміщеним особам, що належать до вразливих категорій.

Як отримати довідку переселенця та грошову допомогу через "Дію" (жестовою мовою)

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