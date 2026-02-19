В Україні запустили базову соцдопомогу: як отримати 4500 грн

Виплати базової соцільної допомоги / © ТСН.ua

В Україні стартував експериментальний проєкт з надання базової соціальної допомоги для сімей із низьким доходом. Родина може отримати одну консолідовану виплату замість кількох окремих, де базовий розмір на особу становить 4500 грн.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Базова соціальна допомога — що це таке?

Базова соціальна допомога — це новий формат державної підтримки з комплексним підходом, орієнтований на родини з низькими доходами. Наразі її запроваджено в межах експериментального проєкту, і оформити виплату можуть визначені категорії отримувачів соцпідтримки.

Йдеться про щомісячну виплату, яка об’єднує кілька видів державної допомоги для сімей у складних життєвих обставинах. Тобто замість різних окремих виплат родина отримує одну — базову, розраховану одразу на всіх її членів. Допомогу призначають на шість місяців із можливістю автоматичного подовження протягом усього періоду експерименту — до двох років.

Хто може отримати виплати і як подати заяву?

Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації.

Право на виплату мають громадяни та сім’ї, які відповідають умовам проєкту та потребують державної підтримки. Поки що онлайн-подання доступне насамперед тим, хто вже отримує:

допомогу малозабезпеченим сім’ям;

виплати на дітей одиноким матерям.

Для оформлення онлайн потрібні біометричні документи (ID-картка або закордонний паспорт) і підтверджений податковий номер.

Коли допомогу не призначають?

Виплату не надають, зокрема, якщо:

працездатні дорослі понад три місяці не працюють, не навчаються, не служать і не стоять на обліку в центрі зайнятості (є винятки — догляд за людьми з інвалідністю, сплата ЄСВ тощо);

протягом року хтось із родини здійснив покупку або придбав майно на суму понад 100 тис. грн;

на депозитах чи в облігаціях є понад 100 тис. грн;

у власності є друге житло (крім винятків — зруйноване або на окупованих територіях, спадщина тощо);

родина має більше одного автомобіля віком до 15 років (окрім передбачених винятків).

Як визначають розмір виплати?

Суму допомоги розраховують індивідуально. Вона залежить від базової величини — нині це 4500 грн — і дорівнює різниці між загальною сумою базової величини для членів сім’ї та їхнім середньомісячним доходом.

Середній дохід визначають за три місяці перед зверненням. Формула така:

100% базової величини — для заявника;

100% — для кожної дитини до 18 років і людей з інвалідністю I–II групи;

70% — для інших членів сім’ї.

Приклад

Сім’я з трьох осіб (батько, мати, дитина):

базова величина — 12 150 грн;

середній дохід — 7 020 грн;

розмір допомоги — 5 130 грн.

Якщо в родині є людина з інвалідністю, базова сума зростає, відповідно збільшується і виплата.

Окремі правила діють для людей від 60 років без достатнього страхового стажу: їхня базова величина залежить від кількості відпрацьованих років (від 53% до 88% стандартної суми).

Що ще варто знати?

Для отримання допомоги подають дві заяви: спочатку — про намір, потім — про призначення виплати. Подати їх може один представник сім’ї, але всі повнолітні отримувачі мають підписати документи.

Перед остаточним оформленням родина може відмовитися й залишити раніше призначені виплати.

До слова, уряд запроваджує безвідсоткові кредити для постраждалих від надзвичайних ситуацій на нове побутове облаштування. Як повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, сім’ї можуть отримати до 430 тис. грн (50 мінімальних зарплат) на термін до 15 років, водночас держава повністю компенсує відсотки банкам. Кошти є цільовими: їх можна витратити на придбання домашнього майна та обладнання для оселі.