В Україні запустили нові виплати на дітей: як їх оформити і скільки дають на місяць

Нові виплати на дітей 2026 / © Credits

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В Україні розширюють програму державної підтримки для сімей з малюками. На порталі Дія з’явилися нові соціальні виплати, які мають зменшити фінансове навантаження на батьків і дати їм змогу зосередитися на вихованні дитини. Розповідаємо про всі нові виплати і хто має право їх оформити.

Про це повідомили в «Дія».

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У Дії запустили нові виплати на дітей: що можна оформити

Українці можуть оформити дві нові соціальні допомоги на порталі чи в застосунку «Дія». Перша фінансова допомога виплачується у зв’язку з вагітністю та пологами. Жінки зможуть отримувати 7000 грн щомісяця.

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Другий вид допомоги — на догляд за дитиною до 1 року. Її також тепер можна оформити в «Дії».

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами 2026 — як оформити і хто має право

Виплата призначена для жінок, які не застраховані в системі державного соціального страхування. Наприклад, таку щомісячну допомогу можуть отримувати студентки або безробітні жінки.

Аби отримувати ці виплати, потрібно мати медичний висновок про вагітність та пологи. Він має бути чинним або ж термін його дії закінчився не більше ніж 6 місяців тому.

Гроші нараховують на основний рахунок Дія.Картки. Цими коштами можна користуватися вільно — без жодних обмежень на витрати.

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Допомога на догляд за дитиною до 1 року: правила оформлення

Щомісячну допомогу в розмірі 7000 грн можуть отримати родини, які виховують дитину до 1 року. Родини, які мають дитину з інвалідністю до 1 року можуть отримувати щомісяця збільшену виплату — 10 500 гривень.

Кошти виплачують на турботу про малюка в перший рік життя — від моменту завершення терміну дії медичного висновку в категорії «вагітність та пологи» і до досягнення дитиною 1 року.

Кошти надходять на спеціальний рахунок Дія.Картки «Турбота про дитину». Ці кошти призначені для оплати конкретних дитячих товарів і послуг.

Батьки можуть також оформити такі соціальні виплати офлайн — у Пенсійному фонді, ЦНАПі або через уповноважених представників територіальних громад.

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Як подати заявку на допомогу на дитину в Україні

Аби отримати одну з цих соціальних виплат на дитину 2026 року, потрібно виконати такий алгоритм дій:

Авторизуйтеся на порталі «Дія» та заповніть першу частину заяви на допомогу. Система автоматично перевірить, чи маєте ви право на виплату. Якщо вам задовольнять виплату, на пошту надійде друга частина заяви на соцдопомогу. Заповніть заяву та підпишіть її «Дія.Підписом» протягом доби.

Хто з жінок має право на допомогу на дітей

Аби отримувати соцдопомогу на дитину, жінка має задовольняти такі умови:

мати дитину віком до 1 року і 7 місяців, на яку ще не отримувалася допомога (для допомоги по догляду за дітьми);

мати чинний МВТН або після закриття не пройшло 6 місяців (для допомоги під час вагітності та пологах);

бути мамою дитини;

мати паспорт, зареєстрований у ЄДДР;

мати РНОКПП;

мати зареєстроване місце проживання або фактичне місце проживання (зі статусом ВПО).

Виплати на дітей 2026: що можна отримати від держави

Нагадаємо, 2026 року в Україні діють нові суми державної допомоги для батьків, опікунів та усиновлювачів у межах понад 50 програм від Міністерства соціальної політики.

Зокрема, самотні батьки дитини, яка народилася після 1 січня 2026 року, або особи, які усиновили дитину, крім випадків усиновлення дитини іншого з подружжя, можуть отримати одноразову підтримку у розмірі 50 тисяч гривень за умови звернення протягом 12 місяців.

Для підтримки батьків, які повертаються на роботу після декрету, діє програма «єЯсла» з щомісячними виплатами від 1 до 3 років у розмірі 8 тисяч гривень. Крім того, вагітні жінки можуть отримати 7 тисяч гривень допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Для самотніх матерів чи батьків дітей, народжених до 2026 року, розраховується щомісячна допомога як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом родини на особу.

Прожитковий мінімум 2026 року становить 2 817 гривень для дітей до 6 років, 3 512 гривень для дітей від 6 років та 3 328 гривень для працездатних осіб. Також передбачено підтримку опікунам та піклувальникам на дітей-сиріт і позбавлених піклування: від 7 042 грн до 12 292 грн.

Діти також мають право на державну допомогу, якщо один із батьків є боржником за аліментами, перебуває під слідством, на лікуванні, на військовій службі, у місцях позбавлення волі або його місцеперебування невідоме. Таку допомогу призначають раз на пів року: гарантовані суми складають 1 408–3 512 грн.

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