В Україні запустили "єЯсла": як батькам отримати гроші на догляд за дитиною

Немовля / © Pexels

Реклама

З 1 січня в Україні запрацював оновлений механізм підтримки працюючих батьків. Уряд офіційно дав старт програмі «єЯсла», яка покликана допомогти родинам поєднати кар’єру з вихованням малюків віком від 1 до 3 років.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Суть та розмір допомоги

Як повідомили у міністерстві, програма працює як щомісячна цільова компенсація витрат на професійний догляд за дитиною. Гроші надаються тим батькам (або законним представникам), які виходять на роботу на повний робочий день.

Реклама

Розмір державної допомоги становить:

8 000 гривень щомісяця — для сімей, у яких мати або інший законний представник повертається до роботи після досягнення дитиною одного року;

12 000 гривень щомісяця — для сімей, які виховують дитину з інвалідністю (з урахуванням коефіцієнта 1,5);

На що можна витратити кошти?

Оскільки допомога є цільовою, її можна спрямувати виключно на оплату послуг з догляду. Це можуть бути приватні садочки, няні-ФОПи або офіційні агентства. Також кошти покривають додаткові послуги у державних садочках:

харчування та перебування у чергових групах (ранкові/вечірні);

розвиваючі гуртки, секції та психолого-педагогічні заняття;

реабілітаційні послуги понад базову програму.

Як оформити «єЯсла»?

Батькам не обов’язково стояти в чергах — подати заявку можна онлайн через сервіс Дія.Шеринг. Для тих, хто надає перевагу особистому візиту, звертатися потрібно до відділень Пенсійного фонду.

Пакет документів мінімальний:

Реклама

Паспорт та РНОКПП (ідентифікаційний код). Свідоцтво про народження малюка. Документ (наказ або витяг), що підтверджує ваш вихід на роботу на повну ставку.

Фахівці або заклади, яким ви сплачуєте за догляд, повинні мати відповідні КВЕДи (наприклад, 85.10 чи 88.91), що підтверджують їхнє право надавати такі послуги офіційно.

«Мета програми „єЯсла“ — підтримати сім’ї з маленькими дітьми, надати батькам можливість повернутися до професійної діяльності, а дітям — отримувати якісний догляд у зручній та безпечній для родини формі», — зазначили у МОН.

Нагадаємо, 1 січня 2026 року в Україні набирає чинності Закон №4681-ІХ, спрямований на посилення державної підтримки сімей з дітьми та створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виплату 50 тис. грн у разі народження дитини та запроваджує нові види допомоги для сімей із дітьми.