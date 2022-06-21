В Україні через російську агресію наразі не працює вся нафтопереробна галузь - Вітренко

В Україні через російську агресію наразі не працює вся нафтопереробна галузь - Вітренко

Вся нафтопереробна галузь України через російську агресію наразі не працює.

Про це 21 червня повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Вся нафтопереробка в Україні зараз через масовані атаки агресора не працює, і складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає їх дефіцит", - наголосив він.

Крім того, Вітренко зазначив, за яких умов "Нафтогаз" зможе долучитися до вирішення проблем на ринку пального.

"Коли ми повністю отримаємо в управління мережу АЗС, коли вирішиться проблема з логістикою, і ми зможемо отримувати ресурс для створення національного резерву нафтопродуктів, після цього "Нафтогаз" зможе долучитися для вирішення проблем на ринку пального та забезпечувати і стабільність, і прозорість, і справедливість цін на цьому ринку", - сказав голова правління "Нафтогазу".

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Нагадаємо, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

На початок червня ситуація трохи покращилась, обмеження на відпуск пального пом'якшили до 20-30 літрів в бак.

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