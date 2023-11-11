В Україні затвердили бюджет на 2024 рік: як зростуть зарплати і пенсії

Верховна Рада України 9 листопада проголосувала за державний бюджет на 2024 рік і затвердила його в цілому.

Так, доходи в бюджеті 2024 року закладені на рівні 1,768 трлн грн, видатки – 3,35 трлн грн; дефіцит бюджету України становить 1,57 трлн грн.

Мінімальну зарплату 2024 року підвищать двічі: у січні та квітні. Під час розрахунку бюджету вирішили перенести друге підвищення від літа на квітень наступного року.

Мінімальна заробітна плата після двох підвищень збільшиться від 6700 до 8000 грн.

За оцінками уряду, середня зарплата становитиме 21 809 грн. Реальна зарплата збільшиться на 8,5% (це з урахуванням інфляції).

Мінімальну пенсію в Україні у січні 2024 року збільшать від 2093 до 2361 грн. Максимальну пенсію збільшать від 20 930 до 23 610 грн. А за стаж понад норму за кожен додатковий рік доплачуватимуть до 23,6 грн.

Також у січні наступного року підвищать пенсії для тих українців, які виконали вимоги до стажу (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) та досягли 65-річчя. Від січня 2024 року пенсія збільшиться з 2680 до 2840 грн.

Раніше ми писали, як розподілять кошти із держбюджету на 2024 рік.

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