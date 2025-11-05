- Дата публікації
В Україні затвердили програму "Зимова підтримка": хто отримає виплати і скільки
В рамках програми «Зимова підтримка», понад 660 тисяч найбільш вразливих громадян отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 гривень.
Уряд України затвердив нову програму соціальної допомоги «Зимова підтримка», яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 гривень найбільш вразливим категоріям населення.
Про це повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Кого охопить програма?
Програма спрямована на тих громадян, які потребують найбільшої підтримки в умовах осінньо-зимового періоду. Загалом планується охопити понад 660 тисяч осіб.
Допомога призначена для таких категорій:
Діти-сироти.
Діти під опікою та піклуванням.
Діти з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях.
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з дітьми.
ВПО, які мають інвалідність.
Самотні пенсіонери.
Як і коли відбудуться виплати?
Сума складає — 6500 грн на особу. Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня. Гроші можна буде витратити на найнеобхідніше: ліки, одяг та взуття.
Раніше ми повідомляли, податки заявку на отримання виплат у межах програми «Зимова підтримка» можна буде від 15 листопада до 15 грудня. Йдеться про суму в 1000 грн, також додатково будуть виплати по 6500 грн для вразливих верств населення.
Також Верховна Рада України ухвалила закон, який від 1 січня 2026 року змінить систему державної підтримки сімей з дітьми. Документ передбачає суттєве підвищення одноразової виплати за народження дитини — до 50 тисяч гривень.