В Україні затвердили програму "Зимова підтримка": хто отримає виплати і скільки

Гроші

Реклама

Уряд України затвердив нову програму соціальної допомоги «Зимова підтримка», яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 гривень найбільш вразливим категоріям населення.

Про це повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Кого охопить програма?

Програма спрямована на тих громадян, які потребують найбільшої підтримки в умовах осінньо-зимового періоду. Загалом планується охопити понад 660 тисяч осіб.

Реклама

Допомога призначена для таких категорій:

Діти-сироти.

Діти під опікою та піклуванням.

Діти з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з дітьми.

ВПО, які мають інвалідність.

Самотні пенсіонери.

Як і коли відбудуться виплати?

Сума складає — 6500 грн на особу. Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня. Гроші можна буде витратити на найнеобхідніше: ліки, одяг та взуття.

Раніше ми повідомляли, податки заявку на отримання виплат у межах програми «Зимова підтримка» можна буде від 15 листопада до 15 грудня. Йдеться про суму в 1000 грн, також додатково будуть виплати по 6500 грн для вразливих верств населення.

Також Верховна Рада України ухвалила закон, який від 1 січня 2026 року змінить систему державної підтримки сімей з дітьми. Документ передбачає суттєве підвищення одноразової виплати за народження дитини — до 50 тисяч гривень.