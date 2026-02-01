ТСН у соціальних мережах

9221
В Україні затвердили тарифи на світло від 1 лютого: скільки платитимемо

У найближчі місяці перегляд тарифів для основної категорії споживачів не передбачається.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Для побутових споживачів у період опалювального сезону діє єдиний фіксований тариф

Для побутових споживачів у період опалювального сезону діє єдиний фіксований тариф / © pixabay.com

В Україні від 1 лютого тариф на світло не підвищиться. Побутові споживачі платитимуть за електроенергію 4,32 грн за кВт-год. Такий тариф діятиме до 30 квітня.

Деякі українці, які мають двозонні лічильники, можуть заощадити на оплаті світла.

Для них діють такі тарифи:

  • денний (від 7:00 до 23:00) — 4,32 грн за кВт-год

  • нічний тариф (від 23:00 до 7:00) — 2,16 грн за кВт-год

За наявності тризонних електролічильників тариф на світло становитиме:

  • від 8:00 до 11:00 та від 20:00 до 22:00 — 6,48 грн за кВт-год

  • від 7:00 до 8:00, від 11:00 до 20:00, а також від 22:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт-год

  • від 23:00 до 7:00 — 1,73 грн за кВт-год

Важливо: пільговий тариф на світло діє для споживачів з електроопаленням. За обсяг споживання до 2 000 кВт на місяць діє ціна — 2,64 грн за кВт-год, а за споживання понад встановлений ліміт — 4,32 грн за кВт-год.

Раніше повідомлося, що після закінчення воєнного стану в Україні підвищення тарифів на електроенергію буде поетапним. Підвищення тарифів для бізнесу 2026 року, ймовірно, відбуватиметься у два етапи. Аналогічний підхід застосовуватимуть і для населення після закінчення війни.

