В Україні збільшилася зарплатата працівників сільського господарства: скільки платять

Рівень виплат піднявся у кількох областях.

В Україні за рік зарплата працівників сільського господарства зросла на 18%.

Про це розповіли у "Сніданку з 1+1" 11 листопада.

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За даними Міністерства аграрної політики, заробітна плата складає майже 12 тис. грн. Рівень таких виплат піднявся - в Івано-Франківській, Тернопільській, Луганській, Львівській і Київській областях.

Крім того, зросла зарплатня робітників у сфері виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів. Виплати стали більшими на 14,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - 12,5 тис. грн.

Як повідомлялося, середня зарплата українців за вересень зросла майже на 250 гривень. За даними Держстату, до оподаткування її розмір становив понад 14 тисяч гривень. Найбільше в перший місяць осені отримували працівники у столиці – понад 20 тисяч. До трійки регіонів із найнижчим рівнем доходу увійшли Чернівецька, Чернігівська та Херсонська області. Там працівники отримують у середньому 11 тисяч гривень.

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