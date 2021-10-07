В Україні збільшили штрафи за незаконний вилов риби у десятки разів: перелік видів і розмір такс

В Україні збільшили штрафи за незаконний вилов риби у десятки разів: перелік видів і розмір такс

Відтепер за незаконний вилов раків треба буде заплатити в 130 разів більше, карася сріблястого – в 93 рази, окуня – у 186 разів.

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Державного агентства меліорації та рибного господарства України щодо збільшення розмірів такс за незаконний вилов риби.

Як повідомляє Міністерство аграрної політики, відповідна постанова 6 жовтня 2021 року була затверджена на засіданні Кабміну.

"Масове браконьєрство водних біоресурсів несе величезну загрозу національній екологічній безпеці України, а стримувальні важелі до сьогодні не діяли, як треба. Браконьєру простіше сплатити штраф, тому що він становив 0,000001 % від їхнього заробітку. У деякі роки браконьєри могли в рік добути стільки ж риби, скільки всі риболовецькі промислові підприємства України разом", - зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Розмір такс за незаконний вилов низки видів риб та інших водних біоресурсів:

карася сріблястого - у 93 рази (від 17 до 1581 грн);

окуня - у 186 разів (від 17 до 3162 грн);

краснопірки - у 23 рази (від 68 до 1564 грн);

лина - у 13,4 раза (від 119 до 1598 грн);

ляща - у 9,7 раза (від 170 до 1649 грн);

плоскирки - у 46 разів (від 34 до 1564 грн);

щуки - у 10,2 раза (від 340 до 3468 грн);

судака - у 7 разів (від 510 до 3587 грн);

сома - у 12 разів (від 425 до 5117 грн);

раків - у 130 разів (від 25,5 до 3332 грн).

"Виснаження рибних запасів несе значно більшу загрозу, ніж видається. Масовий незаконний вилов, неконтрольоване забруднення водойм веде до радикального зменшення здатності риб до відтворення, що в деяких випадках означає їх повне знищення. Тому державна політика щодо порушників, які вдаються до незаконного рибальства, буде жорсткішою", – переконаний Роман Лещенко.

Нагадаємо, під Чорнобилем затримали браконьєра з моторошною знахідкою. Максимальне покарання, яке загрожує мисливцю – обмеження волі на строк до трьох років.

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