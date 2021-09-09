В Україні збільшили суму, яку можна переказувати без ідентифікації

В Україні збільшили суму, яку можна переказувати без ідентифікації

У пояснювальній записці сказано, що закон ухвалили, бо українцям було незручно переводити суму до 4999 гривень.

Українцям дозволили переказувати анонімно до 5 тисяч гривень. Відповідний законопроєкт за основу та в цілому ухвалила Верховна Рада.

За це рішення проголосували 315 народних депутатів на засіданні ВРУ в четвер, 9 вересня.

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Йдеться про законопроєкт 5559 "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Ним передбачено, що вимоги фінансового моніторингу не поширюються на переказ коштів готівкою Україною у сумі, які не перевищує 5 000 гривень. Раніше такому контролю не підлягали суми до 4999 гривень включно.

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Якщо ж сума була більшою, то операція підлягала фінансовому моніторингу, що призводило до незручностей для користувачів платіжними терміналами, бо не мали точної суми та, відповідно, були змушені ідентифікувати себе для банку.

А банкам треба було передбачати нові сервіси програмного обслуговування для переказу здачі в розмірі 1 гривні з метою дотримання встановлених вимог фінансового моніторингу.

"Ухвалення та реалізація проєкту Закону дозволить вдосконалити правове регулювання фінансового моніторингу в частині не застосування заходів фінансового моніторингу до переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень та створить зручніші умови як для відправників відповідних готівкових переказів так і банківських та фінансових установ, що їх технологічно забезпечують", - сказано в пояснювальній записці.

Ухвалений закон набирає чинності від дня, наступного за днем його опублікування.

Раніше в НБУ пояснили, що українці можуть переказувати, наприклад, родичам по 10 тисяч гривень і більше, але водночас не боятися потрапити під банківський моніторинг. Як це зробити, читайте тут.

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