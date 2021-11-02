В Україні збільшилися обсяги будівництва: які області в лідерах

В Україні збільшилися обсяги будівництва: які області в лідерах

У житловому сегменті роботи зросли майже на 2%.

В Україні збільшилися обсяги будівництва. За даними Держстату, від початку року будівельні компанії звели нових об'єктів на понад 3% більше.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 2 листопада.

Так, за підсумками вересня, у житловому сегменті роботи зросли майже на 2%. А от нежитлових приміщень – майже на 5%. Найбільш інтенсивно будівництво проводилося у Тернопільській, Черкаській та Одеській областях. Падіння показників зафіксували в Чернівецькій, Закарпатській та Кіровоградській областях.

Середній розмір субсидій та ціна на борщовий набір у жовтні – Економічні новини

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання