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В Україні здешевшали деякі продукти: за що доведеться платити менше

В Україні здешевшали деякі продукти: за що доведеться платити менше

Деякі продукти здешевшали / Фото: Associated Press

М'ясо та молоко здешевшали у березні.

В Україні почали дешевшати деякі продукти. Якщо порівнювати з лютим, то у березні поточного року середні ціни на товари в Україні знизилися на 0,2%. 

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За даними відомства, у березні знизилися ціни на:

  • молоко – 0,3%
  • м'ясо та м'ясопродукти – 0,4%
  • овочі –  0,6%
  • соняшникова олія – 1,5%
  • цукор –  2,5%
  • яйця – 16,4%

Відтак, найбільше здорожчали:

  • фрукти – 4,1%
  • олія – 0,8%
  • хліб та хлібопродукти – 0,4%
  • макаронні вироби – 0,3%
  • риба та продукти з риби – 0,2%
  • сир – на 0,2%

Раніше стало відомо, що в Україні здешевшали тепличні огірки. Однією з причин називають теплу й сонячну погоду в більшості регіонів.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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