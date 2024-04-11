В Україні здешевшали деякі продукти: за що доведеться платити менше

М'ясо та молоко здешевшали у березні.
В Україні почали дешевшати деякі продукти. Якщо порівнювати з лютим, то у березні поточного року середні ціни на товари в Україні знизилися на 0,2%.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
За даними відомства, у березні знизилися ціни на:
- молоко – 0,3%
- м'ясо та м'ясопродукти – 0,4%
- овочі – 0,6%
- соняшникова олія – 1,5%
- цукор – 2,5%
- яйця – 16,4%
Відтак, найбільше здорожчали:
- фрукти – 4,1%
- олія – 0,8%
- хліб та хлібопродукти – 0,4%
- макаронні вироби – 0,3%
- риба та продукти з риби – 0,2%
- сир – на 0,2%
Раніше стало відомо, що в Україні здешевшали тепличні огірки. Однією з причин називають теплу й сонячну погоду в більшості регіонів.
У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.
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