В Україні здешевшали деякі продукти: за що доведеться платити менше

М'ясо та молоко здешевшали у березні.

В Україні почали дешевшати деякі продукти. Якщо порівнювати з лютим, то у березні поточного року середні ціни на товари в Україні знизилися на 0,2%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За даними відомства, у березні знизилися ціни на:

молоко – 0,3%

м'ясо та м'ясопродукти – 0,4%

овочі – 0,6%

соняшникова олія – 1,5%

цукор – 2,5%

яйця – 16,4%

Відтак, найбільше здорожчали:

фрукти – 4,1%

олія – 0,8%

хліб та хлібопродукти – 0,4%

макаронні вироби – 0,3%

риба та продукти з риби – 0,2%

сир – на 0,2%

Раніше стало відомо, що в Україні здешевшали тепличні огірки. Однією з причин називають теплу й сонячну погоду в більшості регіонів.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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